Ajaccio-OM: le message d’Oudéa-Castéra au petit Kenzo, atteint d’un cancer et agressé par des supporters

Deux jours après l’agression par des supporters ajacciens du petit Kenzo (huit ans), atteint d’un cancer du cerveau, Amélie Oudéa-Castéra a réagi au micro de RMC/BFMTV ce lundi. La ministre des Sports, qui condamne des violences "absolument intolérables", va tenter d’échanger avec le petit garçon.

Les réactions indignées n’en finissent plus d’affluer. Ce lundi, Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée sur l’inqualifiable agression subie par le petit Kenzo (huit ans), atteint d’un cancer du cerveau et violenté par des supporters d’Ajaccio samedi soir lors de la rencontre face à l’OM.

"Je pense extrêmement fort à lui, à sa maman Amandine, à son papa, qui ont été victimes de ces violences absolument intolérables, a indiqué la ministre des Sports au micro de RMC/BFMTV. Je vais essayer d’échanger avec lui dans la matinée, dans la petite demi-journée. Ces événements sont inadmissibles. La réaction du club d’Ajaccio a été bonne pour dénoncer l’horreur de ce geste: ce petit garçon qui perd la vue et qui voulait voir un beau spectacle. Tout ça il faut le reléguer très loin de nous, et très loin du sport."

Un déchaînement de violence dû à un simple maillot

Alors que son cancer du cerveau altère sa vue, Kenzo, fan de l’OM, avait été invité à assister à la rencontre entre Ajaccio et Marseille samedi (1-0, 38e journée). Présents en loge, le petit garçon et ses parents ont alors été attaqués par une poignée de supporters ajacciens, mécontents d’avoir vu Kenzo enfiler un maillot de l’OM. Contraint par la force de retirer sa tunique, brûlée dans la foulée, Kenzo a été bousculé et son père roué de coups.

"Puisque nous pensions être en sécurité, j'ai autorisé Kenzo à enfiler son maillot, mon mari l'a pris aux bras pour lui montrer l'entrée des joueurs sur le terrain, a raconté Amandine, la maman de Kenzo, dimanche matin dans les colonnes de Corse-Matin. Et tout a dérapé. Une dizaine de supporters se ruent jusque dans la loge. Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition."

L’un des présidents du groupe de supporters de l’AC Ajaccio a reconnu les faits. Les agents de sécurité ont fait le ménage dans la loge et expulsé les coupables. Tenu au courant de l’incident, l’AC Ajaccio a permis à Kenzo ainsi qu’à ses parents de pénétrer dans le vestiaire de l’OM à l'issue du match. Kenzo a ainsi pu rencontrer ses idoles et se faire prendre en photo avec Matteo Guendouzi.

Dimanche soir, le président de l’AC Ajaccio, Alain Orsoni, a confirmé au Parisien qu’il avait l’intention de porter plainte après l'agression de Kenzo. "On condamne avec la plus grande fermeté, s’est-il insurgé. Je présente mes excuses à Kenzo et à sa famille. Cette ignominie n’est pas conforme aux valeurs de notre club et de la Corse. (...) Les supporters incriminés doivent être identifiés, mais une fois que ce sera le cas, le club corse ne restera pas les bras croisés, et agira avec la plus grande fermeté."