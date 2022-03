OM: la réponse de Payet aux critiques sur son poids et son niveau dans les grands matchs

Dimitri Payet a participé ce mardi à l'émission spéciale de Rothen s'enflamme en direct de Marseille. Le taulier de l'OM a notamment abordé la question des critiques sur son poids et sur ses présumées mauvaises performances dans les grands rendez-vous.

A bientôt 35 ans, Dimitri Payet réalise une saison exceptionnelle sous le maillot de l'OM. En 33 matchs toutes compétitions confondues, le meneur de jeu phocéen a déjà inscrit 11 buts et délivré 11 passes décisisves pour ses partenaires. De quoi faire taire ses détracteurs. Y compris ceux qui se sont moqués de lui pour ses soi-disant kilos en trop.

"Je ne sais pas comment le prendre. Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait. Cela a souvent été le paratonnerre, pour dire 's'il n'est pas bon, c’est parce qu’il est gros', a expliqué Dimitri Payet ce mardi dans l'émmission Rothen s'enflamme sur RMC. Honnêtement cela ne m'a pas touché plus que ça. Ce sont des choses qui se disent et sur le moment on peut dire beaucoup de choses. Quand cela ne va pas dans la tête, généralement les jambes ne suivent pas. Je pense que c'était plus ça qu’un réel problème de poids."

"Avec le temps j'ai gagné en régularité"

Révélé en Ligue 1 à Nantes, Saint-Etienne ou encore à Lille, Dimitri Payet a ensuite brillé sous le maillot de l'OM. Malgré une brève parenthèse d'un an et demi à West Ham en Premier League, le milieu offensif est devenu une légende du club marseillais à force de travailler pour guider l'équipe.

"Il n'y a pas eu de relâchement particulier, a encore estimé Dimitri Payet au sujet de son niveau de jeu passé. Avec le temps j'ai gagné en régularité mais cela a peut-être mis beaucoup de temps à arriver. Certes, il y a eu des hauts et des bas mais c’est comme pour beaucoup de joueurs. Peut-être un peu moins avec les grands joueurs mais c'est quelque chose pour laquelle j’ai mis pas mal de temps à corriger."

Relancé sur une possible carrière dans un des plus grands clubs européens, Dimitri Payet a répondu avec franchise: il ne regrette rien.

"Je ne suis pas quelqu’un qui vit dans le regret. Je pense que si j’ai eu la carrière que j’ai eu c’est que je la mérite. Il y a peut-être eu une opportunité ou deux d’aller jouer plus haut mais j’ai fait un choix qui a été plus familial et plus sage. Pour moi le plus important c’est d’être heureux dans ma vie personnelle. Pour que tout le monde soit heureux autour de moi, il fallait que je revienne à Marseille."

Payet assume de ne pas avoir décisif dans les chocs

Auteur d'une grosse saison en Ligue 1, Dimitri Payet s'est régulièrement montré décisif dans les affiches du championnat avec des buts ou des caviars pour ses coéquipiers. Une nouveauté dans son jeu alors qu'il a souvent fait l'object de critiques pour ses performances dans les grands matchs avec l'OM.

"Pas assez décisif dans les grands matchs? Cela a été le cas, cela a été le cas longtemps. Parce que j’avais une appréhension à aborder ces grands matchs, a encore estimé Dimitri Payet. Je n’ai pas mal pris les critiques car quand c’est la vérité en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas."

Dimitri Payet frustré avec l'OM, le 16 janvier 2022 © Icon Sport

Parmi ceux qui ont longtemps critiqué Dimitri Payet pour son niveau de jeu lors des chocs, Eric Di Meco a changé d'avis ces derniers mois. Mais le Réunionnais n'en veut pas au membre de la Dream Team RMC Sport.

Et le meilleur olympien de la saison d’enchaîner: "J’ai toujours dit que je n’avais rien contre la critique. Honnêtement, parfois Eric Di Meco a pu être dur mais le fond était souvent bon. Je ne peux pas lui en vouloir là-dessus, a tranché le numéro 10 de l'OM. Je préfère cela en étant dur et juste à quelqu’un qui va raconter n’importe quoi pour faire le buzz et détruire un joueur. Dans les grands matchs j’avais une appréhension, quand j’étais jeune je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l’expérience, l’expérience en équipe de France, cela m’a permis de voir les choses différemment. Maintenant je suis plus excité au moment d’aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs."