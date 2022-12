OM: la réponse intelligente de Payet à Di Meco, qui ne le hisse pas au rang de légende du club

Pas épargné par Eric Di Meco, ancien défenseur de l’OM, en octobre dernier, Dimitri Payet, loin de vouloir polémiquer. Dans une interview à La Provence, le meneur de jeu a partagé en partie l’analyse de son aîné, qui ne le classe pas au rang de légende du club.

C’était en octobre dernier, sur RMC, au lendemain du 100e but inscrit par Dimitri Payet en Ligue 1. Répondant à un auditeur du Super Moscato Show, qui élevait le milieu offensif au rang de légende de l’OM, l’ancien défenseur du club phocéen Eric Di Meco jugeait qu’on ne pouvait lui accorder ce statut, et s’en expliquait: "Sais-tu ce qu’est l'histoire de ce club qui a 130 ans?", l’interrogeait Eric Di Meco. "Ce sont des mecs qui ont mis 194 buts sous ce maillot (Gunnar Anderson, ndlr), qui ont mis 44 buts sur une saison (Josip Skoblar), qui ont gagné des Ballons d'or (Jean-Pierre Papin)..."

"Je suis 100% d'accord avec lui"

"Comment peux-tu dire de Payet, un joueur qui n’a rien gagné sous ton maillot et qui a mis la moitié des ses buts et de ses passes décisives à Nantes, Saint-Etienne et Lille, qu’il est une légende de l'OM?", enchaînait le membre de la Dream Team RMC Sport.

Croyez-le ou non, mais Dimitri Payet partage le constat d’Eric Di Meco. "Là où je peux le rejoindre, et ça fait partie de mes objectifs, c’est de laisser une trace plus importante avec un trophée à la clé. Je suis 100% d’accord avec lui de ce côté-là", a déclaré Payet dans les colonnes de La Provence. Vainqueur de la Ligue des champions avec l’OM en 1993, Di Meco dispose d’une certaine légitimité pour donner son avis, estime Payet.

Autrement dit, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde, même si Dimitri Payet jure qu’il ne prête pas forcément attention à tout ce qui se dit sur lui. "Ce n’est pas à moi de dire si je suis une légende de l’OM, si je suis dans le top 10 ou dans le top 20. C’est aux gens qui me côtoient de le dire, ceux qui connaissent le club, voire les supporters."

L’histoire le dira. Un voire plusieurs titres, qui sait, changeraient forcément la donne. En attendant, le palmarès de Dimitri Payet demeure vierge, et il doit avant tout regagner sa place dans l’effectif d’Igor Tudor qui ne compte pas forcément sur lui pour l’instant.