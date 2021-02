OM: Larguet n'a pas l'intention d'intégrer le staff de Sampaoli

Nasser Larguet, entraîneur par intérim de l'OM, a été interrogé ce vendredi sur l'arrivée imminente de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. S'il n'a pas pu confirmer l'info, le technicien a assuré qu'il retournera à la formation lorsqu'un nouveau coach sera nommé. Sans rien demander de plus.

Officiellement, l'OM est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer André Villas-Boas. Officieusement, celui-ci a déjà été trouvé, et se nomme Jorge Sampaoli. Mais en attendant que le disciple de Marcelo Bielsa ne pose ses valises à Marseille, c'est Nasser Larguet qui continue d'assurer l'intérim sur le banc olympien, et qui dirigera a priori Marseille face à Lyon dimanche soir. Sans trop se soucier des bruits qui circulent.

"Je n’ai pas plus d’informations que vous, je lis tout cela dans la presse, a déclaré ce vendredi le technicien en conférence de presse, après une question sur Sampaoli. Je continue mon travail, tant qu’un nouvel entraîneur n’est pas nommé je suis moi-même dans la peau d’un entraîneur pour faire de la performance. Les derniers matchs ont prouvé que l’équipe a stoppé la spirale de la défaite, elle se retrouve, elle essaie de faire des résultats."

"Briguer une place au sein du staff, ce n’est pas mon objectif"

Larguet se veut d'ailleurs assez clair sur son avenir: "Le jour où un staff va arriver, je retournerai tout simplement avec la formation. Briguer une place au sein du staff, ce n’est pas mon objectif."

Quant au manque actuel de visibilité, le responsable du centre de formation ne s'en formalise pas non plus. "Ca ne me dérange pas, assure-t-il. Je continue à faire le travail, je suis un salarié du club, le club me demande d’entraîner cette équipe, de lui redonner une certaine quiétude, c’est ce que je fais. On est dans notre bulle. Il y a encore beaucoup de travail mais j’essaie de le faire avec conviction et passion."

Gueye: "Pour l’instant notre coach c’est Nasser Larguet. Il fait du bon boulot, on est concentrés"

Un peu plus tôt, le milieu Pape Gueye a lui aussi été questionné sur l'arrivée imminente de l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine. "Je pense que c’est trop tôt pour en parler, on n’a pas d’infos sur le coach, a-t-il évacué. Pour l’instant notre coach c’est Nasser Larguet. Il fait du bon boulot, on est concentrés, on a des matchs importants, c’est ce qui nous importe pour le moment."

Et quand il sera l'heure, l'effectif s'adaptera, comme toujours. "Là on a changé une fois d’entraîneur, ce sont des choses qui arrivent dans le football, les coachs arrivent et partent, observe Gueye. On doit faire avec, aller de l’avant et se concentrer sur les prochains matchs."