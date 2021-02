Accord total entre l'OM et Sampaoli jusqu'en 2023

L'OM et Jorge Sampaoli ont trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2023. Après la mise à pied d'André Villas-Boas et alors que Nasser Larguet assure l'intérim, l'Argentin est bien le prochain entraîneur du club phocéen. Ne manque plus que la signature.

L’OM et Jorge Sampaoli ont trouvé un accord total jusqu’en juin 2023. Sampaoli est donc le prochain entraîneur du club phocéen. La date d’arrivée n’est pas définitive, ce pourrait être dès cette fin de semaine, même si ce n’est pas acté. L’OM veut faire le point avec Nasser Larguet, coach intérimaire après la mise à pied d'André Villas-Boas, et son staff.

Sampaoli sur le banc pour OM-OL?

Jorge Sampaoli et ses adjoints doivent organiser leur arrivée et la prise en main de l’effectif. Pas encore certain qu’il sera sur le banc pour OM-OL dimanche, même si son arrivée sur Marseille n’est qu’une question de jours désormais. Ce n'est donc pas impossible mais pas acté non plus.

"Il m'a offert ma première sélection en Argentine. C'est un excellent entraîneur, il l'a démontré dans toutes les équipes qu'il a entrainées. S'il vient, je serai très content, c'est un Argentin. Nous lui souhaiterions la bienvenue. Mais il n'y a rien de sûr", saluait Dario Benedetto mi-février, à propos des rumeurs autour de l'arrivée de Sampaoli.

Reste la signature du contrat, qui se fera en France. L’OM veut aussi préparer son annonce, sa présentation et l’intronisation de l’entraîneur auprès des joueurs.