OM: le beau message d'adieu de Sakai aux supporters

Dans un message publié ce lundi matin sur son compte Instagram, Hiroki Sakai a officialisé son départ à l'issue de cette saison avec l'OM. Arrivé au club à l'été 2016, le latéral droit ne restera pas en Europe.

Hiroki Sakai a officialisé la nouvelle ce lundi matin: le latéral droit japonais ne jouera plus avec l'OM la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club phocéen, le joueur de 31 ans a confirmé son départ au lendemain de la fin du championnat, où l'OM a pris la 5e place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa.

Sa dernière expérience en Europe

"En cette fin de saison, j'ai décidé de quitter l'Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais, a indiqué Sakari sur son compte Instagram. Lorsque je suis arrivé à Marseille, j'avais décidé que ce serait mon dernier club européen et je n'ai pas changé d'avis." Entre 2012 et 2016, Hiroki Sakai avait joué en Bundesliga, à Hanovre.

Au total, Hiroki Sakari aura porté le maillot de l'OM à 184 reprises. "J'ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor, a remercié Sakai sur ses réseaux sociaux, dans un message destiné aux supporters. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j'espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l'avenir de l'OM tout le succès possible avec lec coach Sampaoli et je vous dis encore un grand merci."

Ces derniers mois, Hiroki Sakari avait perdu sa place de titulaire au profit de Pol Lirola, qui s'est révélé d'autant plus avec le passage en 3-5-2 instauré par Jorge Sampaoli. Prêté par la Fiorentina, le joueur de 23 ans voudrait prolonger l'aventure à l'OM. L'option d'achat pour Lirola est fixée à 12 millions d'euros.