OM: le bel hommage du Vélodrome pour Gueye et Dieng après la victoire du Sénégal à la CAN 2022

Deux semaines après le sacre du Sénégal à la CAN, auquel ils ont contribué, les Marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng ont vu ce dimanche soir le stade Vélodrome leur réserver un bel accueil en marge d'OM-Clermont.

Ils étaient déjà revenus au Vélodrome jeudi soir pour le match de Ligue Europa Conference contre Qarabag, sauf que celui-ci n'était que très partiellement rempli, et qu'aucun événement spécial n'avait été organisé. Mais deux semaines après le sacre historique du Sénégal à la CAN, les deux Lions de la Teranga phocéens, Pape Gueye et Bamba Dieng, ont eu droit à plusieurs petites attentions ce dimanche en marge d'OM-Clermont.

Les deux joueurs ont d'abord eu l'honneur de rentrer sur la pelouse avant leurs coéquipiers à l'échauffement, histoire d'être acclamés par les supporters qui commençaient à remplir les tribunes. Avant un tifo sur-mesure.

Un drapeau géant

Gueye, Dieng, et les 50.000 spectateurs du Vélodrome ont ainsi pu voir les South Winners représenter un immense drapeau du Sénégal dans le haut du virage sud, barré d'une inscription en wolof: Ndokkalé, qui signifie "félicitations".

Le tifo du Vélodrome pour les Sénégalais Bamba Dieng et Pape Gueye avant OM-Clermont © Icon Sport

Aucun des deux joueurs n'était toutefois titulaire au coup d'envoi, Jorge Sampaoli ayant décidé de titulariser Arek Milik en pointe de l'attaque, et de faire confiance à Guendouzi, Rongier et Gerson au milieu.