OM: le fils du prince saoudien dément un intérêt pour un rachat du club

Le fils du prince saoudien Al Waleed bin Talal a démenti un intérêt de son père pour racheter l’OM, mercredi en réponse à des supporters marseillais.

Toutes les parties le répètent en boucle depuis plusieurs mois: l’OM n’est pas à vendre. Cela n’empêche pas les rumeurs de persister sur ce sujet qui anime le contexte du club. Lors de sa visite à Marseille début mars, Frank McCourt, propriétaire du club, avait rappelé à tous les médias, dont RMC Sport, son désir de poursuivre son engagement dans le club phocéen. Pablo Longoria, nommé président lors de son passage, relaie en boucle ce message. Mercredi, c’es la voix d’un autre camp qui a abondé en ce sens: celui des supposés acheteurs intéressés.

Le fils du prince Al Waleed bin Talal, Khaled, a en effet démenti un intérêt de son père de prendre le contrôle de l’OM. Entrepreneur dans les nouvelles technologies, l’homme de 43 ans a répondu à des supporters marseillais qui l’interpellaient à ce sujet sur Twitter. "Je parle en mon nom, c’est une rumeur, ce n’est pas vrai", a-t-il écrit. Il a toutefois reconnu suivre de près les performances des hommes de Jorge Sampaoli, pour des raisons personnelles et intimes.

"Marseille tient une place très chère dans mon cœur, un médecin m'a sauvé la vie, a-t-il expliqué. Mon équipe favorite en France est l'OM." Une prise de parole nouvelle puisque la famille Al Waleed bin Talal s’est montrée très discrète sur un éventuel intérêt.



"Je ne suis pas en colère mais cela m'agace, parce que j'ai été très clair: le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas, avait déclaré McCourt dans l’émission ‘Top of the Foot’. Je vous le répète. J'ai parlé à La Provence, et j'ai dit que le club n'était pas à vendre. Ça a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine dit qu'ils ont un scoop sur la vente: mais c'est faux ! Ça, c'est agaçant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste pour les supporters. Une de nos responsabilités, c'est de dire la vérité. Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier." Il s’est trouvé un allié de circonstance, mercredi.