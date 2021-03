OM: McCourt est "agacé" par les rumeurs de vente, "c'est faux"

Invité exceptionnel de l’émission Top of the foot, le propriétaire de l’OM Frank McCourt a répété que le club n’était pas à vendre, et ce, en dépit des rumeurs qui fleurissent chaque jour sur le sujet. Ce qui commence sérieusement à l’énerver.

Une bonne fois pour toutes, l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre. C’est le message délivré par le propriétaire américain du club, Frank McCourt. Invité de l’émission Top of the foot ce mardi sur RMC à l’occasion de son passage de quelques jours dans la cité phocéenne, McCourt a martelé son message. "Je pense que j’ai prouvé qu’il ne s’agit pas seulement d’argent, on a mis beaucoup plus d'argent que ce à quoi on s'était engagé", a-t-il rappelé.

McCourt: "Je continuerai de nier les rumeurs"

"Je ne suis pas en colère mais cela m'agace, parce que j'ai été très clair: le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas, a-t-il assuré une fois de plus concernant les rumeurs de vente qui reviennent à intervalles réguliers. Je vous le répète. J'ai parlé à La Provence, et j'ai dit que le club n'était pas à vendre. Ç'a a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine (So Foot, ndlr) dit qu'ils ont un scoop sur la vente: mais c'est faux ! Ça, c'est agaçant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste pour les supporters. Une de nos responsabilités, c'est de dire la vérité. Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier."

McCourt: "Je vais continuer à appuyer nos ambitions"

Les paroles sont de Frank McCourt, le propriétaire, mais l’architecte et le nouveau visage de l’OM, c’est bien Pablo Longoria, le nouveau président. L'ex-directeur sportif a été intronisé à ce poste en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, à seulement 34 ans. "Pablo a beaucoup d’expérience dans le milieu du football, il est très impressionnant en dépit de son jeune âge, a salué McCourt. Ce qu’il doit faire, c'est bâtir le plan nécessaire et me dire ce dont il a besoin, je vais continuer à appuyer nos ambitions. Je suis impatient de voir ce que ça va donner, il faut lui laisser le temps de prendre ses marques."