Coupe du monde: Harit, Dumfries, Azpilicueta, les grands perdants du week-end avant le Mondial

Ce dernier week-end avant la Coupe du monde a également été source d'angoisse pour tous les joueurs sélectionnés avec leurs nations mais devant jouer une dernière journée de championnat avec leurs clubs. Et certains s'affichent comme les grands perdants de ce calendrier infernal.

Amine Harit, touché au genou

Le Marseillais est sorti sur civière après un choc avec Disasi alors qu'il courait en direction du but lors du match entre l'AS Monaco et l'OM. Choqué par sa propre blessure, l'international marocain sélectionné pour le Mondial se tient le genou en hurlant de douleur. Autour de lui, tous les autres joueurs sont choqués par sa blessure, en témoigne les yeux atterrés de Youssouf Fofana.

"De ce qu'on sait que c'est une grave blessure, il passe actuellement un IRM et ça n'a pas l'air très bon, précise Igor Tudor au micro de Prime Video. C'est très triste parce qu'on a parlé de la Coupe du monde ensemble toute la semaine. C'est une belle victoire mais je n'ai pas le sourire parce qu'il y a cette blessure d'Amine."

Denzel Dumfries, lui aussi touché au genou

Le piston droit de l'Inter Milan Denzel Dumfries s'est blessé lors de la victoire contre l'Atalanta Bergame, ce dimanche (3-2). Servi côté droit, il s'est arrêté net à la 72e minute en se tenant le genou droit. Celui-ci a été glacé à sa sortie. Aucun bilan médical n'a été établi depuis par l'Inter, alors que les Oranje vont disputer leur premier match de la Coupe du monde contre le Sénégal, le 21 novembre.

Bartlomiej Dragowski déjà forfait

Le gardien polonais Bartlomiej Dragowski, sélectionné pour le Mondial 2022, s'est blessé gravement à la cheville droite dimanche avec son club de la Spezia, contre l'Hellas Vérone en Serie A, sorti sur une civière et probablement forfait pour le Qatar. Dragowski s'est gravement blessé à la cheville en taclant l'attaquant de Vérone Kevin Lasagna en dehors de sa surface de réparation juste avant la mi-temps de la rencontre comptant pour la 15e journée de Serie A. A la vue de sa cheville déformée, tous les joueurs ont rapidement appelé les soigneurs, avant que le gardien ne sorte sur une civière. Les derniers rapports parlent d'un déchirement des ligaments. L'attaché de presse de la Fédération polonaise, Jakub Kwiatkowski, a confirmé plus tard que Grabara serait appelé à remplacer Drągowski.

Cesar Azpilicueta, touché au mollet

Victime d'une gêne au mollet lors du match entre Chelsea et Newcastle, Cesar Azpilicueta est sorti dès la mi-temps, remplacé par Christian Pulisic. En conférence de presse Graham Potter a donné des nouvelles de son latéral droit : "La blessure de Cesar Azpilicueta n'est pas si grave. Il sentait que la situation empirait, alors j'espère que c'était plus prudent." Sa présence au Mondial ne semble pas remise en cause.

James Maddison, sorti en boitant

Le milieu de terrain de Leicester James Maddison a été contraint de laisser sa place dès la 25e minute de jeu contre West Ham en raison d'une blessure. Il avait pourtant permis aux siens d'ouvrir le score dès la 9e minute. En zone-mixte, Brendan Rodgers s'est voulu rassurant. "Il va bien, c'est juste une précaution. Il a un peu de douleur sur le côté du genou. Il ne s'est pas beaucoup entraîné cette semaine après le match d'Everton mais il va bien", a confié le coach de Leicester au micro de Sky Sports après la victoire des Foxes sur la pelouse des Hammers.

"La blessure n'est pas trop grave, a avoué le joueur lui-même sur son compte Twitter après le match. Un petit problème qui causait un peu de courbatures. J'ai hâte de retrouver les gars lundi !"

Byron Castillo, touché à la cheville en amical

Le latéral droit de l'Equateur Byron Castillo est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu d'un match amical contre l'Irak, après avoir été victime d'une faute grossière à la cheville. Le joueur de 24 ans, qui était au coeur de la polémique concernant sa nationalité, a quitté le terrain en boitant après avoir été pris en charge par les médecins jusqu'à ce qu'il rejoigne le vestiaire. Il s'agirait d'une entorse à la cheville selon les dernières informations, ce qui lui ferait manquer au moins le match d'ouverture contre le Qatar le 20 novembre.