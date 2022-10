OM-Lens: "Ce qu'il s'est passé ce soir n'est pas croyable", l'énervement de Tudor après la défaite

Le coach de l’OM a laissé transparaître une pointe d'exaspération après la défaite de son équipe face à Lens (0-1) samedi, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Marseille a encaissé une troisième défaite d'affilée en championnat.

Quatre jours avant un déplacement crucial sur la pelouse de Francfort, en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille n’a pas idéalement préparé ce rendez-vous européen en concédant une troisième défaite d’affilée en Ligue 1 samedi, face à Lens. Les Marseillais se sont inclinés à domicile (0-1) face à un concurrent direct pour une place sur le podium, dont l’OM est décroché.

Ce nouvel échec est d’autant plus difficile à avaler pour le coach olympique Igor Tudor qu’il intervient après une première désillusion au Vélodrome contre le promu Ajaccio et une défaite frustrante contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Tudor: "Il n'y a qu'une équipe qui méritait de gagner, c'est l'OM"

"Je vais redire ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit que c'était probablement le meilleur match de l'Olympique de Marseille cette saison, a déclaré le Croate au micro de nos confrères de Canal+, qui diffusait la rencontre. Parfois le football n'est pas correct, ce qu'il s'est passé ce soir n'est pas croyable. Nous devons être fiers du match que nous avons joué. Il fallait juste marquer. Personne n'est satisfait de perdre, je suis très en colère. Le football, ce soir, n'était pas juste. Parfois, l'équipe qui perd est celle qui méritait de gagner. Il n'y a qu'une équipe qui méritait de gagner ce soir, c'est l'OM."

Dans un match longtemps intense et indécis, Lens a emporté la décision sur un coup du sort. L'entrant David Pereira Da Costa a tenté sa chance de loin, son tir a été dévié par le défenseur Leo Balerdi avant de rebondir sur la barre transversale de Pau Lopez, battu. Dauphin du PSG, qui le devance de cinq points, Lens reste sur trois succès consécutifs au Vélodrome en Ligue 1, et compte désormais quatre points d’avance sur l’OM et une unité sur Lorient qui se déplace à Troyes dimanche.