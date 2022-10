Ajaccio-PSG: un duo Messi-Mbappé de gala permet à Paris de dérouler en Corse

Au terme d'un match globalement maîtrisé face à l'ACA, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG repart de Corse avec les trois points. Unique buteur de la rencontre (3-0), Kylian Mbappé permet aux champions de France de consolider leur avance en tête du classement.

Les hommes de Christophe Galtier s'attendaient à une chaude ambiance à Mezzavia ce vendredi, pour le déplacement du PSG à Ajaccio. Et dès le trajet en car jusqu'au stade François-Coty, ils ont été mis dans le bain avec des centaines de supporters de l'ACA chauds bouillants pour la réception du leader du championnat. Sur le terrain en revanche, les Parisiens ont davantage activé le mode diesel. Mais à l'arrivée, c'est un score sans appel (3-0) pour des joueurs qui ont finalement déroulé.

Messi-Mbappé, un duo parfaitement rôdé

L'entame de match des joueurs d'Olivier Pantaloni va rapidement poser problème aux champions de France, à l’image de la tentative de Mounaïm El Idrissy dans le petit filet de Gianluigi Donnarumma (5e), ou de Vincent Marchetti au-dessus du but (21e).

Malmenés dans l’entrejeu, avec un carton jaune vite écopé par Marco Verratti, le milieu parisien va réussir à mettre à profit une récupération haute de Carlos Soler pour servir Lionel Messi. L’Argentin, qui avait failli tromper Benjamin Leroy quelques minutes plus tôt sur coup-franc (13e), trouve Kylian Mbappé dans la profondeur qui conclut d’un bel enroulé du droit (0-1, 24e).

L'international tricolore a moins de réussite quelques minutes plus tard sur un service en or d'Ashraf Hakimi vendangé par le numéro 7, dont la frappe s'envole dans les tribunes (36e) alors qu'il était seul face au but. Juste avant la pause, c'est Fabian Ruiz - LE maillon fort du PSG dans l'entrejeu ce vendredi - qui est proche de doubler la mise mise sur une frappe enroulée du gauche à l’entrée de la surface qui vient mourir à quelques centimètres du poteau gauche de Leroy.

Au retour des vestiaires, Mbappé manque de nouveau de réussite sur un service de Messi, sa frappe du gauche ne parvenant pas à accrocher le cadre (57e). Cette fois maîtres des débats, les coéquipiers de Marquinhos mettent le pied sur le ballon, même si Donnarumma doit rester attentif sur une frappe de Youcef Belaïli (71e). Mais Messi n'avait pas dit son dernier mot.

Meilleur buteur, meilleur passeur, en tête du championnat: soirée parfaite pour Paris

Sur une merveille de combinaison avec Mbappé, le septuple Ballon d'or mystifie Leroy d'un dribble dont il a le secret avant de conclure dans le but vide (0-2, 79e). Trois minutes plus tard, le même duo se retrouve avec, cette fois, le Français en buteur et l'Argentin en passeur (0-3, 82e). La 10e réalisation du champion du monde, seul meilleur buteur de Ligue 1, et la neuvième passe décisive de "La Pulga" depuis le début de la saison - soit autant que Kevin de Bruyne, meilleur passeur des cinq grands championnats avec City.

La talonnade géniale de Mbappé sur le but de Messi lors d'Ajaccio-PSG, le 21 octobre 2022 © Capture écran Amazon

Le coup de génie de Messi (PSG) qui met le gardien d'Ajaccio par terre, le 21 octobre 2022 © Capture écran Amazon

La messe est dite, Paris tient son 10e succès de la saison en championnat et possède six points d'avance sur son dauphin, Lorient. De leur côté, les Corses sont toujours dans la zone rouge (18e avec huit points). Plus inquiétant, l'ACA a déjà, après 12 journées, encaisssé autant de buts que sur l'ensemble de la saison dernière en Ligue 2 (19).