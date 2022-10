OM-Lens: Haise encense le travail de Tudor après les critiques du début de saison

Troisième de Ligue 1 après onze journées, Lens se déplace à Marseille, quatrième, ce samedi (21h). Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or, en a profité pour saluer le travail accompli par Igor Tudor depuis le début de saison.

Ils veulent prouver qu’ils sont capables de bien voyager. Pas au mieux depuis le début de la saison hors de leurs bases (6 points pris sur 15 possibles), les Lensois visent un gros coup ce samedi soir au Vélodrome (21h), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Il faudra pour cela faire déjouer une formation marseillaise qui compte reprendre sa marche en avant après sa défaite au Parc des Princes (1-0) dans le Classique. Prudent mais ambitieux à l’approche de ce choc du haut de tableau, entre deux équipes qui se tiennent en un point (24 pour Lens, 23 pour l’OM), Franck Haise a loué le niveau de jeu affiché ces dernières semaines par les coéquipiers de Mattéo Guendouzi.

"L'OM est une équipe complète"

"Il y a beaucoup de qualités chez cette équipe marseillaise : l’intensité, la capacité à avoir en même temps une maîtrise haute et à mettre beaucoup d’intensité dans la récupération, ce qui permet de jouer rapidement les transitions. C’est une équipe complète, qui le montre aussi en Ligue des champions", a souligné le coach nordiste, avant d’encenser "le travail d’Igor Tudor". "Il est critiqué comme tous les entraîneurs, parfois même avant que ça commence…", a-t-il lancé. Nommé cet été à la place de Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone avait été sifflé par une partie du Vélodrome avant même le premier match de la saison de l’OM en Ligue 1, contre le Stade de Reims, le 7 août.

"Il montre à tout le monde qu’il a réussi à faire de très belles choses avec son groupe, a insisté Haise. Ça me permet de faire passer un petit message. On connaît notre job et ce qui va avec. Je fais un clin d’œil à mes cinq collègues, dont certains avec qui je m’entends bien, qui ont perdu leur poste en très peu de temps (Jean-Marc Furlan à Auxerre, Michel Der Zakarian à Brest, Peter Bosz à Lyon, Oscar Garcia à Reims et Olivier Dall'Oglio à Montpellier)."