PSG-OM: les images de l'échange très tendu entre Pau Lopez et Veretout juste avant le but parisien

En fin de première période lors de PSG-OM, juste avant l'ouverture du score parisienne signée Neymar, Pau Lopez et Jordan Veretout ont eu un échange très tendu dans la surface marseillaise.

On joue la 44e minute du Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille quand Pau Lopez, après une frappe de Kylian Mbappé envolée dans les tribunes, s'en prend verbalement à Jordan Veretout. Le gardien de but espagnol est alors très remonté contre son coéquipier français.

Tensions entre Pau Lopez et Jordan Veretout lors de PSG-OM, le 16 octobre 2022 © Capture écran Amazon

Il semble se plaindre que les Marseillais n'aient pas fait faute sur l'action, acceptant de subir une contre-attaque dangereuse alors qu'il manquait un joueur sur le terrain. La séquence intervient en effet juste après la blessure d'Eric Bailly, sorti, et alors que son remplaçant Samuel Gigot n'a pas encore pu entrer en jeu.

Lopez auteur d'une première période impressionnante

Veretout, auteur d'une première période assez moyenne, ne semble pas vraiment accepter les reproches de Lopez, auteur quant à lui de 45 premières minutes impressionnantes. Avant de concéder l'ouverture du score dans le temps additionnel de la première période, l'Espagnol avait en effet sorti de grands arrêts devant Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment.

Après quelques secondes, Leonardo Balerdi est venu interrompre la prise de bec entre Lopez et Veretout. Gigot est bien entré en jeu mais il a été dépassé à peine trois minutes plus tard, sur l'ouverture du score parisienne, quand Mbappé a décalé Neymar en pleine surface.