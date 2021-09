OM-Lens: la belle communion entre les supporters marseillais et lensois après le match

Après la victoire de Lens au Stade Vélodrome ce dimanche soir, les supporters de l’OM en deuil après la mort de l’un des leurs dans la semaine ont reçu le soutien des visiteurs.

Des moments qui réchauffent les cœurs. Après des semaines d’incidents dans les tribunes et sur les terrains de Ligue 1, et la mort tragique d’un supporter de l’OM dans un accident de voiture au retour d’Angers dans la nuit de mercredi à jeudi, l’émotion des Marseillais et le soutien des Lensois au Stade Vélodrome ont offert des images touchantes et rassurantes ce dimanche soir.

Après la victoire des Sang et Or, les Fanatics, dont le jeune Clément était membre, et les quelque centaines de Lensois qui avaient fait le déplacement sont restés de longues minutes dans les travées. Depuis le Virage Nord et le parcage visiteurs, ils ont échangé des chants ("Aux armes", "Les Corons"…) et des applaudissements, les Lensois scandant également le prénom de Clément en attendant de pouvoir quitter le stade.

Des banderoles de soutien en Ligue 1

Durant tout le week-end de Ligue 1, plusieurs stades ont affiché leur soutien aux Marseillais endeuillés, des ultras de Saint-Etienne à ceux de Lyon. Les Fanatics, eux, ont rendu hommage à Clément dès le début d’après-midi ce dimanche, à plusieurs heures du coup d’envoi d’OM-Lens. Ils ont vu, dans l’avant-match, le président marseillais Pablo Longoria gravir les marches du Virage Nord, très rempli, pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire du jeune supporter décédé.

Les banderoles ont aussi fleuri pour honorer cet amoureux de l’OM. Sur la pelouse, à l’échauffement, les joueurs marseillais ont porté un t-shirt noir "Clément, à jamais Fanatics". Et après la défaite, Dimitri Payet et ses coéquipiers ont fait le tour du Vélodrome pour saluer les supporters, finissant devant les Fanatics. Tous unis dans la douleur.