OM, Lens, Montpellier... pendant la Coupe du monde, la Ligue 1 se prépare à Marbella

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, plusieurs clubs de Ligue 1 (et pas que) ont passé cette semaine à Marbella, dans le sud de l'Espagne, afin de préparer la reprise prochaine du championnat. De quoi donner lieu à des échanges sympas entre Marseillais, Lensois ou Montpelliérains.

Question: dans quelle ville pouvait-on voir ces derniers jours la plus grosse concentration de joueurs de Ligue 1 ? Réponse: pas à Doha. Si la Coupe du monde au Qatar va continuer d'occuper quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète pendant une semaine encore, les "forçats" du championnat du France, loin des projecteurs du Moyen-Orient, ont eux un quotidien bien différent de celui de Kylian Mbappé et ses camarades. Alors que la L1 - en pause depuis le 13 novembre - reprendra ses droits le 28 décembre, les clubs de l'élite préparent activement la seconde partie de saison. Et plusieurs d'entre eux ont choisi cette semaine le même endroit pour cela: Marbella, dans le sud de l'Espagne.

C'est le cas de l'OM, de Lens, de Montpellier ou de Nice. Et cela a donné lieu à quelques images originales, à des parenthèses amicales entre équipes concurrentes. En naviguant un peu sur les réseaux sociaux, on a ainsi pu voir le latéral marseillais Jonathan Clauss en train de plaisanter avec Florian Sotoca et ses anciens coéquipiers lensois, Dimitri Payet en pleine discussion avec le défenseur du MHSC Mamadou Sakho, qu'il a croisé chez les Bleus, ou un échange au sommet - à même les escaliers d'une tribune - entre Igor Tudor et Franck Haise.

Un endroit pensé et conçu pour les stages

Si cette proximité est un peu surprenante, elle s'explique facilement. Les clubs précédement cités n'étaient pas seulement dans la même ville, mais dans le même complexe, au Marbella Football Center, un site spécialisé dans les stages de préparation d'intersaison pour les professionnels.

"Le Marbella Football Center dispose de terrains de football en gazon naturel de qualité supérieure, de vestiaires adaptés aux équipes d'élite, de salles de sport performantes, d'un espace spa, d'un espace massage et d'une salle de presse, peut-on lire sur le site officiel. Nos installations ont été créées pour répondre aux plus hautes exigences du football professionnel, s'adaptant à tous les besoins d'une équipe d'élite." En plus des huit grands terrains (et d'autres plus petits) répartis en deux endroits, le "MFC" offre aussi aux équipes le soleil d'Andalousie. Même si cette semaine, comme on peut le constater sur les photos d'entraînement de l'OM, par exemple, le temps était davantage à la pluie. Voire au déluge.

Rien qu'en ce mois de décembre, une trentaine de formations européennes avaient réservé leur séjour sur place. En plus des représentants tricolores, l'Olympiacos, l'Ajax, Manchester United, le Betis, Wolverhampton, le PSV ou Sassuolo y ont posé leurs valises. L'occasion d'organiser facilement quelques matchs amicaux. Nice a ainsi affronté le Standard de Liège et Gérone. Samedi, c'est Lens et Montpellier qui ont joué l'un contre l'autre, pour une victoire des Sang et Or (2-1). Et ce dimanche après-midi, les Marseillais achevaient leur stage avec une rencontre contre le Sassuolo de Maxime Lopez. Avant de reprendre l'avion pour la Provence, et les choses sérieuses.