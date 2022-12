France-Angleterre: la réaction absolument géniale de Mbappé sur le penalty manqué par Kane

Harry Kane a manqué le penalty de l’égalisation anglaise ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre la France (2-1). Au moment de ce raté, Kylian Mbappé n’a pas caché son immense joie, ce qui donne une image déjà iconique.

C’est le tournant de ce quart de finale de Coupe du monde. Ce samedi soir, alors que l’équipe de France menait 2-1 depuis la 78e minute grâce à Olivier Giroud, Harry Kane a eu l’opportunité de ramener l’Angleterre à hauteur de la France sur penalty. Mais, alors qu’il avait transformé sa première tentative à la 54e minute, l’attaquant des Spurs a envoyé le ballon assez largement au-dessus de la cage d’Hugo Lloris.

>> Revivez France-Angleterre (2-1)

Les Anglais, finalement battus et éliminés de cette Coupe du monde, venaient de laisser passer leur chance. Et les Bleus le savaient bien, comme en témoigne la réaction de Kylian Mbappé. Au moment où Kane a manqué son penalty, l’actuel meilleur buteur du Mondial qatari (cinq buts) a poussé un immense cri de soulagement. Son visage, immortalisé par les caméras de télévision, a déjà fait le bonheur des internautes.

Kylian Mbappé sur le raté anglais, Coupe du monde 2022 © Capture écran TF1

Deschamps laisse également exploser sa joie

Sur le banc, Didier Deschamps a également laissé exploser sa joie. Extrêmement tendu en attendant que Kane s’élance, le sélectionneur de l’équipe de France a exulté quand il a vu le ballon partir dans les nuages. "C’est dans la tête", a-t-il lancé dans la foulée à ses joueurs, comme le montrent des images de TF1.

Deschamps après le penalty manqué par Kane © TF1

"C’est fabuleux, c’était un gros match, on a rencontré une très belle équipe d’Angleterre, a confié Deschamps auprès du diffuseur après la rencontre. Mais on a répondu présent, encore une fois. C’est magnifique pour l'ensemble des joueurs d'accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre le temps. On va savourer avant de basculer sur mercredi. Il y a un mental, un état d’esprit, et ça se voit. C’est avec le cœur et les tripes qu’on a tenu ce but d’avance."