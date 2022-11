Equipe de France: Clauss sort du silence après sa non-sélection pour la Coupe du monde

Jonathan Clauss a réagi ce lundi à son absence dans la liste des 26 joueurs de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar. Le piston droit de l’Olympique de Marseille va se reposer avant de revenir plus fort en club, et souhaite le meilleur aux Bleus.

Cette fois, c’est fini. Jonathan Clauss ne disputera pas la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. A moins d’une blessure avant le match contre l’Australie, la liste des 26 joueurs sélectionnés pour le Mondial ne changera pas. Absent du groupe de Didier Deschamps, la faute principalement au retour de la défense à quatre chez les Bleus, le latéral de l’OM a publié ce lundi un texte pour réagir à la fin de son rêve de jouer le tournoi disputé au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

"Durant ces deniers mois, j’ai eu l’opportunité de réaliser plusieurs de mes rêves… a écrit le joueur de 30 ans dans un message posté sur les réseaux sociaux. La victoire contre Monaco me rappelle qu’il ne faut jamais abandonner et que le travail finit toujours par payer. Telle est la vie d’un athlète: tomber, se relever, repartir de l’avant et gagner à nouveau."

Du repos pour "revenir plus fort"

Absent du groupe tricolore pour la Coupe du monde au Qatar, Jonathan Clauss va donc profiter de quelques jours de repos avant de retrouver le chemin de l'entraînement avec l'Olympique de Marseille. Quatrième de Ligue 1 pendant cette trêve liée au Mondial, le club phocéen et son piston droit ne rejoueront pas en championnat avant un match contre Toulouse, le 28 décembre, lors du Boxing Day à la française. D'ici-là, l'ancien joueur de Lens va se régénérer en famille.

"Je tiens à remercier l’OM, le staff, mes coéquipiers, mes proches et bien évidemment tous les supporters français qui ont été un véritable soutien. Pour moi, l’heure de se reposer est maintenant arrivée, pour revenir plus fort."

Clauss souhaite bonne chance aux Bleus

Championne du monde en 2018, l'équipe de France va tenter de conserver son titre et ainsi rompre la "malédiction" qui accompagner les vainqueurs sortant. Depuis les Bleus en 2002, tous les tenants du titre ont été éliminés dès le premier tour du Mondial. Absent du groupe de Didier Deschamps, Jonathan Clauss s'est montré confiant pour cette équipe tricolore.

"Pour d'autres, la Coupe du monde va commencer et je souhaite à mon équipe de remporter cette édition 2022, a enchaîné l'international aux six sélections. Elle est pour nous les gars !"