OM-Lens: une main litigieuse de Gueye plombe l’entame des Marseillais

L’OM a concédé l’ouverture du score face à Lens, ce dimanche au Vélodrome, lors de la 8e journée de Ligue 1. La faute à une main dans la surface de Pape Gueye, qui a entraîné un penalty, transformé par Florian Sotoca.

Un petit geste très lourd de conséquence. Alors qu’il était au duel avec Seko Fofana dans sa propre surface, Pape Gueye a touché le ballon de la main lors d’OM-Lens, ce dimanche au Vélodrome, pour la 8e journée de Ligue 1. Même si le mouvement du milieu de terrain marseillais ne semble pas intentionnel, son bras va vers le cuir. C’est ce qui a sans doute motivé Mikaël Lesage à désigner le point de penalty. L’arbitre de la rencontre a d’abord été appelé par ses collègues du VAR afin de venir voir lui-même les images au bord du terrain. Et il a ensuite pris sa décision. Au grand regret de Kevin Diaz.

La main de Pape Gueye lors d'OM-Lens © DR

"C’est complétement involontaire", regrette Diaz

"Certes, il rabat le ballon, mais c’est complétement involontaire, s’insurge notre consultant sur RMC. C’est complétement naturel comme geste. C’est involontaire. Ce genre de penalty ne doit plus être sifflé normalement. L’arbitre ne peut pas estimer que Gueye fait exprès! Il voit que la main va vers le ballon. Mais certaines fois, lorsque ton corps se tourne, la main peut aller vers le ballon et ce n’est pas pour ça que c’est une main volontaire. Gueye ne veut pas faire main. Ça ne devrait plus être sifflé ce genre d’action."

Après quelques minutes de flottement et le signalement d’un laser vert lui ciblant le visage, Florian Sotoca n’a pas tremblé pour ouvrir le score. L’attaquant des Sang et Or a surpris Pau Lopez en tirant son penalty plein axe. Sous une énorme bronca.