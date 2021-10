OM: les Dodgers s’insurgent du "manque de respect" pour Mandanda

Titulaire en début de saison avec l'OM, Steve Mandanda a vu son concurrent Pau Lopez enchaîner les six derniers matchs. Une situation regrettée par les Dodgers, groupe de supporters marseillais, qui dénoncent un manque de respect envers le gardien français.

En voyant arriver Pau Lopez l’été dernier en provenance de l'AS Roma, Steve Mandanda (36 ans) devait se douter qu’il y aurait une forte concurrence à un poste où il a pourtant toujours été indiscutable à l'OM. Mais il ne s'attendait peut-être pas à être si vite écarté du onze de départ.

Après l’avoir titularisé lors des trois premiers matchs de championnat, Jorge Sampaoli privilégie désormais l’Espagnol Pau Lopez (26 ans). Une situation que les Dodgers, l'un des groupes de supporters de l'OM, ne comprennent pas: "Seul bémol dans un ciel à nouveau bleu, la mise à l’écart de Steve Mandanda, par Sampaoli. Sachant que les seuls critères sont sportifs, comment expliquer cette situation".

"Il Fenomeno mérite mieux que cette fin dans l’anonymat"

Pour appuyer leur soutien à Steve Mandanda, les Dodgers soulignent l’importance du gardien français, qui compte plus de 450 matchs joués en Ligue 1 avec l’OM, dans l’histoire du club. Et dénoncent également un manque de respect du staff de Jorge Sampaoli. "Mandanda a toujours été exemplaire, comme joueur, comme équipier et surtout, exemplaire comme capitaine de route. C’est un manque de respect, d’autant qu’aucune explication logique ne vient justifier cette décision", écrivent les Dodgers.

Même si Pau Lopez semble avoir une longueur d’avance, la saison est encore longue et les Dodgers espèrent ne pas voir leur emblématique portier, encore sous contrat jusqu’en 2024, tomber dans l’anonymat: "Espérons simplement, que la longue histoire qui le lie à l’OM ne se terminera pas sur une note négative. Il Fenomeno mérite mieux que cette fin dans l’anonymat".