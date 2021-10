Lille-OM: les supporters marseillais interdits de déplacement

Les pouvoirs publics ont publié un arrêté pour empêcher les supporters de l’OM de se rendre à Lille pour le match de la 9e journée de Ligue 1 (17h). Une décision prise pour assurer le bon déroulé de la rencontre, après plusieurs débordements de fans ces dernières semaines.

Le duel entre Saint-Etienne et Lyon ne sera pas le seul à sonner creux ce dimanche. La rencontre entre Lille et Marseille prévue au tade Pierre Mauroy (17h) se déroulera sans aucun supporter de l’OM. La conséquence de plusieurs arrêtés préfectoraux et ministériels.

Un arrêté ministériel d’abord interdisant, dans plusieurs départements du nord de la France, "le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel". Une décision motivée par les autorités en raison du risque représenté par les fans du club phocéens. Ces dernières semaines, les fans olympiens ont notamment été impliqués dans des débordements à Angers et même ce jeudi soir contre Galatasaray en Ligue Europa.

Selon le document du ministère de l’Intérieur signé par Gérald Darmanin, cette décision est notamment prise en raison de "déplacements du club de l’OM sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait de comportement violent de certains supporters".

Les policiers mobilisés sur Paris-Roubaix

Afin de justifier leur décision, les pouvoirs publics avancent aussi l’occupation des forces de police sur plusieurs missions prioritaires, comme la protection contre la menace terroriste et l’organisation de la course cycliste Paris-Roubaix "pour laquelle 100.000 spectateurs sont attendus".

Si les fans originaires des Bouches-du-Rhône ne pourront pas se rendre à Lille, les supporters de l’OM installés dans d’autres régions ne pourront pas non plus se rendre aux abords du stade Pierre-Mauroy et dans les rues des alentours suite un arrêté du préfet du Nord. Une sanction similaire porte sur tous les fans du LOSC démunis de billet.

Troisième de Ligue 1 mais incapable de s’imposer lors de ses deux derniers matchs de championnat, l’OM évoluera donc sans soutien populaire.

Du côté de Lille, dans l’œil du cyclone après les débordements du derby contre Lens, le préfet du Nord a également a interdit l’usage d’engins pyrotechniques et de fumigènes pendant toute la journée de dimanche.