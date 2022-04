OM: les maillots dessinés par les supporters? "Un processus pas si simple" pour Cardoze

Invité de Bonsoir Marseille sur BFM Marseille Provence ce vendredi, le directeur de la communication de l'OM Jacques Cardoze a salué la "bonne initiative" des supporters souhaitant dessiner le prochain maillot marseillais. Mais il rappelle qu'il s'agit d'un "processus pas aussi simple qu'il n'y paraît".

Des supporters de l'OM ont lancé un projet visant à dessiner un futur maillot porté par les joueurs. Sur Twitter, le hastag #MaillotTeamOM réunit de nombreuses propositions de design faites par des fans, sur une initiative de 'Titi c'est toi le boss', un fidèle de La Commanderie. Une "bonne initiative" salue Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen et invité sur BFM Marseille ce vendredi.

"Il faut qu'on voit comment les choses peuvent se faire"

"C'est un projet qu'on étudie", assure-t-il, avant de préciser que le fameux Titi avait contacté le club directement pour faire part de cette idée. "Il faut qu'on voit comment les choses peuvent se faire", ajoute Cardoze. Le directeur de la communication ne s'est tout de même pas emballé et a rappelé que l'OM avait des obligations à respecter.

"Le club a un certain nombre de partenaires, dont un partenaire privilégié qui est Puma, donc il faudra forcément que les discussions passent par eux pour voir comment les choses peuvent fonctionner, explique calmement le directeur de la communication. Au fond, ce qui est intéressant c'est de faire participer les supporters à un concours mais attention, il ne faut pas imaginer que tout ça soit si facile que ça à organiser."

"C'est un procédé qui est un peu long à mettre en place et qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît"

Jacques Cardoze ajoute que les processus de design et confection de maillot prennent "plusiers mois". "Je crois que Titi a l'intention de faire ça pour la saison prochaine", dit-il sceptique, alors que les maillots de la saison prochaine sont vraisemblablement déjà connus par le club. "C'est une bonne initiative parce que c'est une prise de contact entre les supporters et le club et qui est engageant pour les supporters, salue malgré tout le dirigeant. Mais c'est un procédé qui est un peu long à mettre en place et qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La prise de contact commence et on verra comment les choses vont évoluer."

L’idée initiale ne visait pas d’en faire l’un des trois maillots officiels de l’OM mais bien que les joueurs portent ce maillot au moins une fois, lors d’un match à déterminer, avec un nombre d’exemplaires limité. Par la suite, une vente aux enchères serait organisée et les bénéfices iraient à la ville ukrainienne d'Odessa, jumelée avec Marseille. La Mairie et le Conseil Régional ont d’ailleurs prévu de soutenir ce magnifique projet. De son côté Puma pourrait jouer le jeu, puisque la marque allemande a déjà accepté de travailler avec les supporters de Dortmund, qui a lancé le même concours. 10 maillots imaginés finalement par les supporters du club allemand seront bientôt proposés à Puma, qui choisira l’un des modèles.