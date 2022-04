OM: des supporters marseillais lancent un concours pour imaginer un futur maillot

Des supporters de l'OM ont lancé une initiative visant à dessiner un futur maillot porté par les joueurs. L'un d'entre eux devrait rencontrer le président du club, Pablo Longoria, pour discuter du projet.

Le hashtag #MaillotTeamOM fait fureur sur Twitter. L’initiative a été lancée il y a quelques semaines par deux amoureux de l’OM bien connus sur les réseaux sociaux: Thierry Mode, alias Titi le Boss, un fidèle de La Commanderie toujours plein d’initiatives pour l’OM et ses supporters ; et Byllel Ben Khelifa, fondateur de FreeCouch4Fans, une plateforme qui permet de mettre en relations les fans de sport et de football pour des logements gratuits lors des déplacements. Dans un "Space" (échange entre supporters sur Twitter) évidemment dédié à l’OM, une idée est née: "Et si les supporters inventaient eux-mêmes le design d’un des futurs maillots de l’OM?" Le concept est original, mais finalement tellement logique. Quelques fans de foot ont des talents de designer et, après tout, les supporters sont les premiers consommateurs des maillots de leur club préféré. Un concours a donc vu le jour et il durera finalement jusqu’au terme de la saison.

La croix phocéenne, la Bonne Mère et Bernard Tapie sur certains maillots

En mentionnant le hashtag #MaillotTeamOM, les supporters peuvent poster sur Twitter un maillot qu’ils ont imaginé. Plusieurs d’entre eux ont déjà fait sensation. Celui avec la croix phocéenne a beaucoup plu, même si l’idée rappelle un maillot déjà porté par l’OM. Le maillot noir, avec une bande horizontale bleue dans laquelle s’incruste le relief de Notre-Dame-de-la-Garde, a également beaucoup d’adeptes. Le maillot le plus "liké", pour le moment, est celui représentant une carte de Marseille et ses 111 quartiers-villages. Le visage de Bernard Tapie figure discrètement entre le logo de l’OM et celui de Puma. Si ce maillot était choisi, les supporters imaginent que l’OM pourrait le porter pour l'anniversaire de la disparition du "Boss". Le club olympien, avec une direction très à l’écoute de ses supporters et de sa ville de Marseille, est enthousiaste. Thierry Mode devrait bientôt rencontrer le Président de l’OM Pablo Longoria pour avancer sur ce projet.

Une vente aux enchères pour la Ville d’Odessa

L’idée finale n’est pas d’en faire l’un des trois maillots officiels de l’OM, qui eux seront choisis par l’équipementier Puma. L’objectif est que l’OM porte ce maillot au moins une fois, lors d’un match à déterminer, avec un nombre d’exemplaires limité. Par la suite, une vente aux enchères serait organisée et les bénéfices iraient à la ville ukrainienne d’Odessa, jumelée avec Marseille. La Mairie et le Conseil Régional ont d’ailleurs prévu de soutenir ce magnifique projet… qui pourrait prendre de l’ampleur dans le monde du football. Sur la même idée, Dortmund a lancé le même concours et 10 maillots imaginés par les supporters du club allemand seront bientôt proposés à Puma, qui choisira l’un des modèles. Les marques de sport pourraient donc être amenées à s’adapter un peu plus aux souhaits et à l’imagination des supporters. Ceux de l’OM espèrent que Puma jouera le jeu et soutiendra cette opération si sympathique.