OM: les réserves de Rothen et Petit sur la méthode Tudor

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit ont salué les résultats d'Igor Tudor à l'OM, mais s'interrogent sur la capacité de l'entraîneur croate à faire mieux la saison prochaine.

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit ont commenté l'interview remarquée d'Igor Tudor dans L'Équipe de mercredi. L'occasion pour eux de faire le point sur la méthode de l'entraîneur croate de l'Olympique de Marseille avant la dernière ligne droite de la saison.

Jérôme Rothen a "bien aimé" que l'ancien milieu de terrain explique sa façon de fonctionner et sa vision du jeu. Mais certains passages de l'entretien lui laissent encore des "doutes" sur la durée: "Il a du mal à faire son autocritique. Sa méthode est bonne, il a ses idées, mais il devrait se raviser sur certaines choses pour faire des matchs complets et que l'équipe soit un peu plus régulière sur 90 minutes. Et peut-être que lui sera plus régulier sur plusieurs années".

"Parfois, j'ai l'impression qu'il est trop obtus"

"Fan" de la méthode Tudor, Emmanuel Petit a aussi quelques réserves: "C'est une méthode énergivore, que ce soit sur le plan physique, mental et moral. Il y a une usure sur la durée des joueurs qui sont plus portés sur le ballon et la technique que l'impact physique. Je suis fan de la méthode Tudor, mais je pense qu'il doit aussi faire un mea culpa. C'est un jeune entraîneur, il apprend. (...) Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la méthode Tudor. Mais il y a une chose que j'aime moins et c'est dû à sa jeune expérience d'entraîneur. Parfois, j'ai l'impression qu'il est trop obtus, trop ancré dans sa façon de penser".

"Mais ce qu'il a réalisé à l'OM est fantastique", insiste Petit, qui aimerait simplement que Tudor corrige "son caractère extrêmement fort". "Quand on voit qu'il y a de nombreux matchs où il ne font qu'une mi-temps et que la deuxième est à jeter, il doit se poser les bonnes questions", ajoute-t-il.

Di Meco: "Ce serait dommage qu'il parte"

Un peu plus tôt, dans le Super Moscato Show, Éric Di Meco s'est lui aussi exprimé sur Igor Tudor. L'ancien latéral marseillais a surtout partagé sa crainte de voir le technicien rejoindre cet été la Juventus, son ancien club, qui le courtiserait pour remplacer Massimiliano Allegri: "S'il reste, peut-être qu'il continuera l'année prochaine en Ligue des champions. Il peut grandir avec le club, cette génération de joueurs, ces dirigeants. Ce serait, pour moi, dommage qu'il parte comme ça. Ce serait encore une fois un goût d'inachevé".