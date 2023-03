OM: pour Tudor, la Ligue 1 est bien supérieure à la Serie A

Passé sur les bancs de l’Udinese et du Hellas Vérone, Igor Tudor (44 ans), actuellement en poste à l'OM, juge le niveau global de la Ligue 1 bien meilleur que celui de la Serie A.

Igor Tudor (44 ans) est conquis par la Ligue 1. Nommé l’été dernier sur le banc de l’OM, l’entraîneur croate loue le niveau du championnat de France qu’il juge bien supérieur à celui de la Serie A. Et il parle en connaissance de cause puisque l’ancien défenseur de la Juventus a entraîné Udinese (2018, 2019), puis le Hellas Vérone (2021-2022), agrémenté d’un passage comme adjoint d’Andrea Pirlo à la Juve (2020-2021).

"Les Anglais, ils achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie"

"Ici, il y a le PSG, qui en Italie n'a pas d'équivalent, parce qu'il est au-dessus aujourd'hui de l'Inter ou de la Juve, explique-t-il dans une interview à L’Equipe. Ensuite, tu as trois ou quatre équipes qui, au niveau de l'effectif, ont peut-être plus de qualités en Italie, comparé à leurs équivalents français. Mais de la sixième place à la dernière, c'est plus fort ici. Si demain il y a Empoli-Strasbourg, Strasbourg gagne largement ; Reims contre La Spezia, Reims gagne largement. Quand tu vas jouer à Reims, tu vois trois ou quatre joueurs que tu aimerais prendre avec toi, même chose à Strasbourg. Alors que si je suis l'Inter et que je joue Empoli ou La Spezia, je ne prends personne. Il y a un écart qu'en France tu ne trouves pas."

"L'autre différence fondamentale, c'est qu'en France il y a beaucoup plus de rythme, poursuit-il. Parce que la typologie des joueurs est différente, ici ils sont plus jeunes et plus physiques. En Italie, l'intensité n'a rien à voir. Les Anglais, ils achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie, cela veut dire qu'ici il y a des joueurs qui ont les qualités pour s'intégrer dans le meilleur football."

Un très bel hommage de la part d’un technicien qui a la cote en Italie. Selon Tuttosport, son nom figure en bonne place dans l’esprit des dirigeants de la Juventus Turin pour remplacer Massimiliano Allegri si ce dernier quitte ses fonctions l’été prochain. Tudor, sous contrat jusqu’en 2024 avec Marseille, peut compter sur le soutien de Pablo Longoria, pas vraiment disposé à céder l’ancien international croate.