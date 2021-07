OM: la mise au point très sèche de Longoria sur Ben Arfa

Le président de l’OM, Pablo Longoria, n’a pas du tout apprécié la rumeur qui envoyait Ben Arfa à Marseille, et il ne s’est pas privé de le dire en conférence de presse, ce mercredi.

L’OM n’a jamais contacté Hatem Ben Arfa (34 ans) à dessein. Et ceux qui ont fait circuler une information contraire avaient tout intérêt à le faire. En creux, c’est le message distillé par le président de l’OM Pablo Longoria, ce mercredi, en conférence de presse. Le patron du club phocéen a profité de la présentation de Mattéo Guendouzi pour faire passer quelques messages. "Normalement on ne parle des joueurs que quand ils sont très proches, sinon c'est un manque de respect", a-t-il indiqué.

Longoria: "Je n'apprécie pas qu'on se serve de l'OM pour ses intérêts personnels"

Hatem Ben Arfa, lui, ne viendra pas. Comme nous l’annoncions plus tôt dans la matinée, si un échange a bien eu lieu entre le joueur et l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, c’était bien à l’initiative et à la demande de Ben Arfa. Surtout, la discussion n’a débouché sur rien de concret, contrairement à ce qui a pu circuler. A ce sujet, Pablo Longoria tenait justement à rétablir certaines vérités.

"Sur Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité: j'ai du respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré du plaisir. C’est un joueur pour lequel j’étais capable d’acheter un billet, en particulier quand il était à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs, ça me faisait plaisir", a-t-il confié avec le sourire.

Puis le visage est soudainement devenu plus dur: "Ce que je n’apprécie pas du tout, en revanche, c’est qu'on rende public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles. C'est quelque chose pas, que je n'accepterai jamais, c'est le contraire de la mentalité de groupe. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire."