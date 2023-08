OM: Longoria répond au message piquant d'Alexis Sanchez

Alors qu'Alexis Sanchez a taclé la direction de l'OM avant son départ pour l'Inter Milan, Pablo Longoria lui a répondu ce lundi en conférence de presse. Le président marseillais a remercié le Chilien pour son implication, mais a dû faire des choix pour trouver "une complémentarité" dans le secteur offensif.

Alexis Sanchez n'a passé qu'une saison à l'OM, mais son aventure sur la Canebière ne s'est pas terminée comme il l'espérait, malgré ses 14 buts en Ligue 1. Avant de rejoindre l'Inter, le Chilien avait expliqué que son choix de quitter la France ne "dépendait pas" que de lui. "La direction technique avait d'autres choix, mais je les respecte", assurait le joueur de 35 ans, qui voulait "rester à Marseille".

Un tacle direct à destination de Pablo Longoria et des dirigeants marseillais. Ce lundi, le président olympien a rappelé qu'il était "obligé de prendre des décisions". "Il y a eu un changement de coach. Toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique. On a analysé l'équipe, ce dont ont avait besoin dans le secteur offensif. Le football est un sport collectif, pas individuel, a poursuivi Longoria à l'occasion de la présentation de Joaquin Correa. Quand il faut prendre des décisions, il faut prendre en considération les caractéristiques offensives et chercher la plus grande complémentarité entre les différents joueurs."

>> Revivez la conférence de presse de Pablo Longoria

"On a analysé jusqu'au dernier moment la position d'Alexis"

Après les analyses, les choix se sont donc portés vers Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Vitinha. "Ce sont trois joueurs avec des caractéristiques qui collent. On a dû prendre des décisions pas faciles à prendre. On a analysé jusqu'au dernier moment la position d'Alexis pour savoir s'il était complémentaire. On a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif."

Alexis Sanchez n'aurait jamais voulu quitter Marseille... Y croyez-vous ? – 25/08 8:52

Malgré la difficile décision de se séparer du joueur de 35 ans, Pablo Longoria a tenu à le remercier pour ses services. "C'était un joueur important. Il a cru au projet qu'on lui a expliqué. Il nous a beaucoup donné et beaucoup aidé avec une saison de très bon niveau."