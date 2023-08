Mercato: Sanchez fait officiellement son retour à l’Inter Milan

Seulement un an après son départ de l’Inter Milan, Alexis Sanchez fait officiellement son retour en Lombardie. Le Chilien a signé un contrat jusqu’en juin 2024. L’attaquant était libre après son départ de l’Olympique de Marseille.

Auteur d’une excellente saison à l’Olympique de Marseille où il a inscrit 14 buts en Ligue 1, Alexis Sanchez (34 ans) n’a finalement pas prolongé son contrat avec les Phocéens. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis plusieurs semaines, l’attaquant va retrouver un club qu’il connaît très bien.

Comme pressenti depuis quelques jours, le Chilien a signé un contrat d’une saison avec l’Inter Milan. Sanchez a déjà passé trois saisons chez les Intéristes (entre 2019 et 2022). Après une dernière saison mitigée en Italie, le joueur avait quitté librement un club où il pourrait de nouveau rendre de précieux services. D’autant qu’avec les départs de Lukaku et Correa, l’ancien Catalan peut espérer gratter pas mal de temps de jeu, et montrer qu’il a encore des ressources pour évoluer au haut niveau.

Les adieux de Sanchez à l’OM

Avant que l’annonce de son retour à l’Inter Milan ne soit officialisé, Sanchez a pris le soin de diffuser un dernier message aux supporters marseillais qu’il remercie: "Pour Marseille et son équipe, je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel de la cuisine et de tout le club (...) Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments."

Alors qu’une prolongation de contrat à l'OM semblait envisageable, celle-ci n’a finalement jamais eu lieu. Dans son message, le Chilien assure qu’il voulait rester à Marseille, mais que la direction avait d’autres projets: "J’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois, la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte."