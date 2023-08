Mercato: "J'ai toujours voulu rester à Marseille", Sanchez fait ses adieux à l'OM et égratigne la direction

Dans un message publié vendredi sur son compte Instagram, Alexis Sanchez a fait ses adieux à l'Olympique de Marseille mais a précisé qu'il ne souhaitait pas partir. Le buteur chilien explique que cela ne "dépendait pas" que de lui mais aussi de la direction technique du club.

Petit tremblement de terre à Marseille. Alexis Sanchez a fait ses adieux à l'OM dans un long message publié ce vendredi sur son compte Instagram. Si une prolongation a, un temps été espérée, le buteur chilien a finalement choisi de ne pas rester.

Celui qui a marqué 14 buts en Ligue 1 en 2022-2023 a précisé qu'il ne souhaitait pas partir. Il explique que cela ne "dépendait pas" que de lui. "La direction technique avait d'autres choix, mais je les respecte", a encore assuré le vétéran sud-américain.

"Un grand merci à tout le public de Marseille"

"Pour Marseille et son equipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments, démarre l'attaquant chilien. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement hahahahaha"

"Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellent moments et j’en garde de très bons souvenirs", poursuit-il.

"Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix"

Alexis Sanchez, arrivé à l'OM l'été dernier avant de finir meilleur buteur du club la saison passée avec 18 buts toutes compétitions confondues, conclut en précisant: "Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte. Un grand Merci à Marseille"

L'attaquant chilien est attendu à l'Inter, qui pourra enregistrer son arrivée grâce au départ de Joaquin Correa pour l'OM. "C'est bien que Sanchez veuille revenir, a indiqué Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, ce dimanche sur les ondes de la radio italienne RDS. Sanchez est vraiment un champion, il a une grande passion pour son travail. Il est parti à contrecoeur et maintenant il a envoyé des signaux pour dire qu'il veut revenir, c'est vrai."