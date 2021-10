OM-Lorient: tifo, violon... le magnifique hommage du Vélodrome à Bernard Tapie

En marge de la réception de Lorient, ce dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1, le Vélodrome a salué la mémoire de Bernard Tapie. Un moment particulièrement émouvant, en présence de la famille de l'ancien président du club phocéen.

Des larmes de tristesse, de fierté et de nostalgie. Le Vélodrome a vécu un moment extrêmement fort en marge d'OM-Lorient, ce dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1. Les supporters marseillais ont rendu un vibrant hommage à Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier des suites de son cancer. Après avoir investi leurs virages dès la fin d'après-midi, les ultras du club phocéen se sont mobilisés pour saluer la mémoire de leur ancien président.

Un portrait géant de l'homme qui a mené Marseille vers sa victoire en Ligue des champions au printemps 1993 a été posé au centre du terrain avant la rencontre. Dimitri Payet et ses partenaires se sont échauffés avec des t-shirts noirs à l'effigie de Bernard Tapie. Sous les chants nourris des supporters. "Merci Tapie, merci Tapie". Un leader des South Winners a lu au micro un discours émouvant, signé par l'ensemble des groupes de supporters. Avant qu'une minute de silence soit respectée et que l'air du morceau "We are the champions" soit joué au violon.

"Le boss pour l'éternité"

De nombreuses banderoles ont alors fleuri dans l'enceinte du boulevard Michelet: "Bernard, merci d'avoir redonné sa fierté à Marseille", "Sur notre maillot et dans nos coeurs, ton étoile brillera à jamais", "le boss pour l'éternité". Un tifo géant, représentant le visage de Tapie, a également été déployé lors de l'entrée des joueurs. Avant le coup d'envoi donné par plusieurs membres de sa famille.