Hommage à Tapie avant OM-Lorient: le cœur de "La Vieille Garde" bat pour "le Boss"

Ils lui rendront hommage, ce dimanche soir, depuis leur virage sud du Vélodrome. La Vieille Garde Ultras regroupe quelques supporters historiques de l’OM – fondateurs du mouvement Ultra – qui ont connu de très près Bernard Tapie. Face à deux étendards à son effigie, et entre deux parties de pétanque près du Vallon des Auffes, la "VG" a accueilli RMC Sport, vendredi, pour raconter cette relation "inoubliable" avec "le Boss".

Ils seront parmi les plus nostalgiques et les plus émus, ce dimanche soir, au Vélodrome. Les supporters de "La Vieille Garde", dans leur petit coin précieux du virage sud, se préparent eux aussi à rendre hommage à Bernard Tapie, "leur deuxième père", comme le glisse, la gorge serrée, Guy d’Endoume. Guy, 64 ans de souvenirs olympiens, était sur le pelouse, il y a 10 jours, quand le stade a rendu un premier hommage au Boss. Il gardera toujours en mémoire ce moment où il a brandi, fier comme jamais, mais les larmes aux yeux, le trophée de la Ligue des champions, devant le cercueil de Bernard Tapie.

Un lien très fort entre Tapie et les Ultras marseillais

A Jamais les Premiers à avoir fondé un groupe Ultra, en France, ces membres de la "VG" étaient en première ligne quand Tapie est arrivé et quand l’OM s’est mis à tout gagner. Ils ont pris de l’âge (un peu), mais ont gardé la foi (beaucoup). Et n’ont rien oublié des années Tapie, du lien très fort qui unissait à l’époque le Commando Ultra 84 au Boss : "En 1986, c’est lui qui nous a ouvert le virage sud alors que ça ne se passait pas très bien dans le virage nord", raconte Franck. "Le courant est tout de suite passé. Un Parisien qui arrive à Marseille, ce n’était pas gagné d’avance. Il nous a dit qu’il allait nous faire rêver et nous ramener de grands joueurs. On lui a répondu qu’il allait avoir des grands supporters, des ultras, inspirés de l’Italie, pour devenir un des plus grands virages dans les années 90."

"Vaillant cœur marseillais", "A jamais notre Boss"

Des tifos en virages, des tee-shirt hommage portés par les joueurs, un portrait du Boss dans le rond central, l’air de We Are The Champions joué au violon, etc. Le Vélodrome va frissonner avant le match contre Lorient, ce dimanche soir. Franck, lui, amènera au stade deux étendards qu’il a confectionnés lui-même. Des étendards qu’il promet désormais d’amener "toujours avec lui, dans chaque stade s’il le faut". Sur fond bleu et blanc, le portrait de Bernard Tapie. "Vaillant cœur marseillais" sur le premier, avec la Ligue des champions en bonne place. "Pour rendre hommage aux combats qu’il a toujours menés", dit-il. "Défendre Marseille, d’abord ; Et se battre contre la maladie, jusqu’au bout." "Notre Boss à jamais", sur le deuxième. "Pour ne jamais oublier que c’est lui qui nous a fait gagner la coupe aux grandes oreilles."

Franck, de la Vieille Garde : "Il est parti et il y a un bout de notre vie qui est parti avec lui"

Trente ans après, ce sont encore les souvenirs des années 80 ou 90 qui animent les repas et apéros entre membres de la Vieille Garde. Mais l’hommage du Vélodrome va encore remuer quelques sentiments. "Ça va être encore beaucoup d’émotions pour tous les anciens", reconnaît Franck. "On s’est tous marié, on a tous eu des enfants, on a eu des grands moments intimes dans notre vie. Mais avant tout ça, le plus beau moment, ça a été cette période Tapie jusqu’au sacre suprême à Munich. Il est parti et il y a un bout de notre vie qui est parti avec lui." Guy d’Endoume a encore en tête des réunions mémorables avec l’ancien président de l’OM : "Je me suis fait pourrir par lui, sur des matchs, sur des trucs qu’on avait faits, il n’était pas d’accord, il nous a pourris. Tapie, c’était le mec, tu rentrais avec tes idées et tu ressortais en disant ‘Oui, Monsieur le Président’ !"

Guy d’Endoume : "J’ai perdu un père"

Guy, comme Franck, a la carcasse d’un grand costaud qu’il ne faut pas trop venir provoquer. Mais l’émotion est palpable quand le souvenir du Boss est évoqué. "Bernard Tapie, ce n’est pas que l’OM. Il a donné la fierté à tout Marseille. On est devenu des gens normaux par rapport à tout ce que les gens disaient de Marseille : ‘les voyous, les voleurs, les tueurs’. Il nous a redonné notre honneur. Moi, j’ai perdu un père. J’ai mon père bien sûr, qui était Président de l’US Endoume, mais c’est mon deuxième père. C’était un grand grand monsieur. Et il aurait pu être un grand Maire de Marseille." "Il ne nous a jamais laissé sur le carreau", ajoute Franck. "Qu’on fasse les cons ou pas, il ne rentrait jamais seul, quitte à ramener les gens dans sa voiture ou avec les joueurs dans l’avion. Certains allaient au commissariat pour des bêtises et il disait au responsable de la sécurité, à l’époque Guy Cazadamont ou Patrick Daumas : ‘Vous allez les chercher, on ne rentre pas sans eux !’ On veut absolument qu’un hommage lui soit rendu, que son nom soit gravé à jamais dans l’histoire du club."

Avant l’hommage d’OM-Lorient, des fumigènes et un feu d’artifice tiré vendredi

Une statue à son effigie, une tribune voire le stade à son nom ? Les mois qui viennent décideront, et la Vieille Garde – garante du passé glorieux de l’OM - veillera à ce que la mémoire du Boss soit dignement respectée. Mais l’heure est encore à l’émotion, deux semaines après le décès de Bernard Tapie. Vendredi soir, une dizaine d’amoureux de l’OM s’étaient donnés rdv au pied de Notre Dame de La Garde pour craquer quelques fumigènes en l’honneur du Président de l’OM de la belle époque et chanter la fameuse chanson du "26 mai", date de la finale contre Milan. Une banderole "Pour le Boss", des fumis, un feu d’artifice. La famille de Bernard Tapie, qui sera mise à l’honneur dans l’avant match ce dimanche, peut dormir tranquille. La Vieille Garde et la Bonne Mère veillent sur le cimetière de Mazargues, où le Boss repose en paix.