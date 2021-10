Montpellier-Lens: Savanier régale, les Sang et Or chutent à la Mosson dans un match qui régale

Montpellier s'est imposé face à Lens, ce dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1 (1-0). Au terme d'un match spectaculaire, les Héraultais ont fait la différence grâce à un but de Stephy Mavididi et un festival de Téji Savanier.

Du coeur, du mental et du talent. Téji Savanier est un joueur à part en Ligue 1. Et quand il est dans un bon jour, il change clairement la donne. Le milieu de terrain de Montpellier l'a rappelé face à Lens, ce dimanche, lors de la 10e journée (1-0). Un cran au-dessus de la mêlée, le taulier de 29 ans a guidé les siens vers un précieux succès à la Mosson. En faisant le show, aussi bien balle au pied que dans son attitude lors des temps morts. Avec des crochets fulgurants, des passes précises, des contestations auprès de l'arbitre et des petites provocations face à ses adversaires.

Emmené par son leader charismatique, le MHSC a décroché sa troisième victoire de la saison. La troisième à domicile. Un résultat validé grâce à un but de Stephy Mavididi (son troisième de la saison), lancé en profondeur par l'inévitable Savanier (48e). De quoi mettre fin à une série de quatre matchs sans succès et se donner un peu d'air au classement (13e).

Lens dans le viseur de Nice et l'OM

De quoi aussi régaler les spectateurs qui ont eu la chance d'assister à ce duel enflammé. Car le score ne relfète absolument pas la qualité du spectacle proposé dans l'Hérault. A la mi-temps, les deux équipes avaient déjà frappé 18 fois. Il s'agit du deuxième total le plus élevé cette saison en L1. Et le festival offensif s'est poursuivi jusque dans le money time, lorsque les Sang et Or (18 tirs) ont poussé pour revenir face à des Montpelliérains (15 tirs) en infériorité numérique après l'exclusion de Jordan Ferri (86e).

Malgré leurs efforts, les partenaires de Seko Fofana, encore impressionnant dans l'entrejeu, n'ont pas réussi à enchaîner une troisième victoire de rang. De quoi fragiliser leur place de dauphin du PSG. Les joueurs de Franck Haise se retrouvent désormais à la merci de Nice, qui compte deux points de retard et un match en moins, mais aussi de l'OM, à quatre points derrière avant la réception de Lorient (21h au Vélodrome).