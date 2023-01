OM : Malinovskyi ? "Un gros caractère, un leader", décrit un ancien coéquipier

Ancien coéquipier Ruslan Malinovskyi à Genk, l'attaquant de l'APOEL Nicosie Dieumerci Ndongala décrit les qualités et le fort caractère de la nouvelle recrue de l'OM.

Dieumerci Ndongala connaît parfaitement Ruslan Malinovskyi. Les deux hommes se sont côtoyés en 2018 sous les couleurs de Genk, en Belgique, avant que leur route ne se sépare. Désormais à l’APOEL Nicosie, l’attaquant de 31 ans garde un bon souvenir de l’international ukrainien, tout juste arrivé à l’OM.

“Vous allez bientôt le connaître. C’est très fort, c’est un sacré personnage en dehors du football. C’est quelqu’un avec un fort tempérament, confie-t-il dans le 7/7 RMC Sport Twitch. Il a un gros caractère, c’est un leader et quelqu’un qui aime gagner. Il ne mâche pas ses mots parfois. S’il doit aller au clash, il va au clash. Mais c’est un bon gars, honnête. Il donne tout, il ne triche pas. A la mi-temps, il ne va pas hésiter à pousser une gueulante pour dire ce qui ne va pas. S’il doit se clasher avec un joueur de l’équipe, il va le faire, mais toujours pour le bien de l’équipe. Il donne tellement tout pour que tout se passe bien qu’il peut se frotter avec des joueurs mais ça part d’une bonne intention.”

Meilleur en relayeur ?

Si l’ancien joueur de l’Atalanta échangeait essentiellement en néerlandais quand il évoluait en Belgique, il “apprenait à dire quelques mots de français” avec les francophones de l’équipe. Peu importe la langue parlée, le joueur de 29 ans arrivait à se faire comprendre et à briller sur le terrain, quel que soit son poste. Mais à quelle place est-il le meilleur ?

“Au milieu de terrain en relayeur, avoue Dieumerci Ndongala sans hésiter. Il peut aussi jouer derrière l’attaquant. C’est quelqu’un de très polyvalent. Parfois, il jouait aussi ailier droit. A Genk, il jouait 8 car il peut dicter le tempo du match. On lui avait donné les clefs du jeu. C’était le joueur créatif par qui tous les ballons passaient. Il attaque, il défend, il vient de la deuxième ligne pour frapper et marquer. On peut le mettre derrière l’attaquant pour faire des passes décisives et pour faire jouer l’équipe. Il s’exprime mieux en milieu de terrain libre, où on lui donne la possibilité d’aller partout.”

Une frappe de balle impressionnante

Capable de faire briller ses coéquipiers (28 passes décisives en 143 matchs à l’Atalanta), Ruslan Malinovskyi peut également se muer en buteur (30 réalisations sous les couleurs de la Dea). “Il a une frappe de 40-50 mètres sans problème. C’est sa première qualité. Il peut frapper de partout, que ce soit en mouvement, à l’arrêt, sur coup-franc… Il peut te la mettre en pleine lucarne. Je n’ai jamais vu ça”, admire son ancien coéquipier.

Arrivé sous la forme d’un prêt à l’OM, l’international ukrainien a disputé ses premières minutes face à Troyes, avant de connaître sa première titularisation contre Lorient le week-end dernier, où il a livré “un bon match” malgré “l’émotion” de ses débuts au Vélodrome selon Igor Tudor. L’entraîneur marseillais pourrait faire enchaîner son numéro 18 dès ce vendredi en Coupe de France, lors de la réception de Rennes.