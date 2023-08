OM: Marcelino promet d'être "prêt" pour le Panathinaïkos et rassure pour Ndiaye

Malgré la défaite face au Bayer Leverkusen lors de son dernier match de préparation, le nouvel entraîneur de l'OM Marcelino s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Il a également donné des nouvelles positives pour Iliman Ndiaye, sorti en seconde période.

Une défaite frustrante. A une semaine d’attaquer le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l’OM a été battu ce mercredi par le Bayer Leverkusen (1-2) pour son dernier match de préparation. Dans un Vélodrome à l'ambiance digne des soirées européennes, Marseille a été plombé en grande partie par son portier Pau Lopez, fautif sur les deux buts allemands.

Ce revers vient ponctuer une campagne de matchs amicaux mitigée avec deux succès (contre Nîmes, National, et Waalwijk) pour deux défaites (Eupen et Leverkusen). S’ils ont montré de belles promesses dans le jeu, à l’image des recrues, les hommes de Marcelino devront vite soigner leurs sautes de concentration avant leur déplacement crucial chez les Grecs du Panathinaïkos pour continuer à rêver de C1, un objectif aussi important financièrement que sportivement.

"Je pense qu’on a été à un bon niveau, c’est dommage d’encaisser ces deux buts sur deux stratégies défensives, chose qui est déjà arrivée lors de cette préparation et la saison dernière, il faut corriger ces choses. On est dans ce processus. Mais j’ai aimé ce que j’ai vu, comment on est entrés dans cette rencontre, le jeu, le fait d’avoir concédé peu d’occasions. Je suis content du travail et de la prestation, pas du résultat", a réagi après la rencontre le nouvel homme fort de l’OM, Marcelino.

Seulement des crampes pour Ndiaye et Soglo

"Je suis très satisfait de l’attitude des joueurs, de leur niveau d’adaptation progressif. La réalité, c’est que ça fait peu de temps qu’on est tous ensemble, des joueurs arrivent petit à petit. On a vu ce soir des choses qu’on a pu travailler. Ce qui est moins bien, c’est d’encaisser deux buts évitables. Le Panathinaïkos ? On doit être prêt. On est très enthousiaste à l'idée de jouer la Ligue des champions. On sera compétitifs. On est prêt à disputer cette rencontre. On est encore loin de notre meilleur niveau mais on est suffisamment prêt", a poursuivi le technicien espagnol.

Il a aussi apporté des nouvelles rassurantes au sujet d’Iliman Ndiaye. Intéressant pendant une heure pour ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, le milieu offensif sénégalais a dû sa place, faisant craindre une blessure. Même chose pour le latéral gauche Emran Soglo. "Ce sont seulement des crampes. Il n'y aucune blessure ce soir. C’est très important pour nous"¸ a précisé Marcelino, qui avait décidé d’aligner d’entrée Ndiaye aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr.

"Ça fait peu de temps qu’ils sont ensemble, a souligné Marcelino. On voit tout de suite que ce sont des joueurs de qualité, ils l'ont montré ce soir, ils ont fait un très bon match face à une défense physique et rugueuse. On est une équipe en construction. On a peu de joueurs qui ont fait toute la préparation. La semaine prochaine on sera mieux organisés qu'aujourd'hui. Je suis optimiste après ce que j’ai vu ce soir, je suis très content de ce que j’ai vu de ces trois joueurs et du reste."