OM: McCourt et Longoria promettent "une belle équipe" et répètent que le club n’est absolument pas en vente

Comme prévu, Frank Mc Court a profité de son passage sur Marseille pour rencontrer mercredi après-midi, au stade Vélodrome, les principaux leaders de groupes de supporters marseillais, en présence du Président Pablo Longoria et d’Hervé Chalchitis, en charge de la sécurité du club. La réunion a duré environ une heure, dans une ambiance très conviviale et apaisée. L’occasion de faire le point sur le mercato olympien, les ambitions de l’OM, et la rumeur de vente du club.

Avant de parler mercato, le propriétaire de l’OM a tenu, "une dernière fois", selon ses termes, à faire une mise au point concernant les rumeurs de vente du club olympien. "J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n’est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’OM !", a affirmé Mc Court. Le ton était déterminé et les supporters qui l’ont écouté l’ont senti "sincère et impliqué." McCourt a garanti aux fans marseillais que l’OM pouvait compter sur lui et sur son soutien financier. Il se rendra lui-même représenter l’OM devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion à la fin du mois de juin. McCourt s’est dit très confiant à ce sujet, d’autant plus dans cette période de crise où la DNCG devrait faire preuve de plus de souplesse.

Le plan de Longoria : "14 départs, et 11 arrivées"

Les supporters ont également posé quelques questions sur le mercato olympien. Pablo Longoria a fait les comptes devant eux, en estimant que 14 joueurs de l’effectif professionnel qui a terminé la saison étaient sur le départ (ou en fin de prêt). Longoria ne les a pas cités, mais il s’agit des joueurs dont le départ est déjà acté (Pelé, Nagatomo, Rocchia, Thauvin, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Germain, Sakaï), auxquels il faut ajouter deux joueurs dont le prêt est terminé, même si l’OM souhaite les conserver (Balerdi et Lirola). Dans le décompte et pour arriver aux 14 "départs" évoqués par Longoria, il resterait alors trois joueurs. Longoria n’a pas précisé s’il pensait à des jeunes joueurs qui ne seraient plus retenus dans le groupe professionnel ou à des transferts potentiels qui pourraient donc concerner des joueurs plus importants comme Kamara, Caleta-Car ou Benedetto, souvent cités parmi les joueurs susceptibles d’être vendus.

Longoria optimiste pour Milik, pessimiste pour Lirola

Comme annoncé par RMC Sport, Jorge Sampaoli veut, pour la saison prochaine, un effectif réduit : autour de 22 ou 23 joueurs. Longoria ne s’est donc pas caché : l’OM doit recruter 11 nouveaux joueurs la saison prochaine. Le chiffre a été annoncé lors de cette réunion. Cela inclut d’éventuels joueurs prêtés et qui continueraient l’aventure, même si Longoria a précisé aux supporters que le dossier Pol Lirola serait très compliqué car le montant demandé par la Fiorentina est très élevé. En vrac, Longoria a affiché un certain optimisme dans le dossier Milik, en affirmant que l’OM voulait absolument le garder et que cette perspective était tout à fait envisageable. Le journal La Marseillaise affirme de son côté que Longoria a fait part aux supporters de son pessimisme pour Thiago Almada, là aussi à cause de prétentions très élevées de la part de son club Vélez Sarsfield. Une information que les dirigeants marseillais n’ont pas encore confirmé. McCourt et Longoria ont tout de même promis aux supporters qu’ils étaient en train de préparer "une très belle équipe la saison prochaine."

Objectif podium annoncé

Frank McCourt et Pablo Longoria ont enfin tenu à rassurer les supporters concernant les ambitions olympiennes. Longoria l’a affirmé : l’objectif de la saison prochaine, et de chaque saison, sera d’être sur le podium pour disputer la Ligue des champions. McCourt a ensuite persisté dans ses ambitions toujours démesurées, en précisant que le plan était de participer tous les ans à la LDC… avant, plus tard, de réinvestir pour que l’OM franchisse un pallier et soit compétitif dans la plus grande compétition européenne, que Mc Court rêve toujours de gagner ! De belles promesses, qui rappellent un certain "OM Champions project", à la différence que, désormais, l’OM n’hésitera pas à changer 5 ou 6 joueurs chaque été. Le mot trading n’est plus un gros mot, dans l’esprit de Mc Court.

Le propriétaire de l’OM a en tout cas confirmé aux supporters qu’il avait pris conscience, après les incidents de la Commanderie et les tensions avec Jacques-Henri Eyraud, qu’il se devait d’être plus présent. Même s’il a rappelé qu’il avait déjà beaucoup investi à l’OM, l’actionnaire américain semble être prêt à faire le nécessaire pour relancer l’OM vers un nouveau cycle vertueux. Les supporters marseillais n’attendent que ça.