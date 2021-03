OM: McCourt ne compte pas vendre et veut gagner la Ligue des champions selon Payan

Invité de Top of the Foot, ce lundi sur RMC, Benoît Payan, le maire de Marseille, est revenu sur sa rencontre avec Frank McCourt, le propriétaire de l’OM. L’élu de 43 ans assure que l’homme d’affaires américain lui a confié son désir de remporter la Ligue des champions avec le club phocéen.

Une discussion riche et animée. Benoit Payan a rencontré Frank McCourt, ce lundi, pour faire le point sur la situation mouvementée à l’OM. Après l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria, et l’arrivée imminente de Jorge Sampaoli sur le banc, le club phocéen espère retrouver un peu de sérénité dans les semaines à venir. Avec McCourt à sa tête. Lors de son entrevue avec le maire de Marseille, l’homme d’affaires américain a réitéré son attachement à l’OM, qu’il possède depuis octobre 2016. Et sa volonté de le mener vers les sommets.

"Ça s’est bien passé. J’ai trouvé un homme à l’écoute, a confié Payan dans Top of the Foot sur RMC. C’est un homme qui est attaché à Marseille. Il a d’ailleurs une histoire familiale particulière avec cette ville. Il m’a parlé de la ville comme quelqu’un qui l’aime. Pareil pour le club. Il a été très réceptif à ce que je lui ai dit. Je lui ai parlé du club et des supporters. Depuis 1899 (date de création du club, ndlr), on supporte Marseille d’une certaine manière. Personne ne peut réinventer ça. Il faut laisser les supporters être des supporters. Il faut discuter avec eux et avoir des résultats sportifs. Je l’ai trouvé très ouvert autour de cette question."

"Il n’a pas l’intention de vendre le club"

"Il m’a aussi répété qu’il ne voulait pas vendre le club, à aucun prix, a poursuivi l’élu de 43 ans, en poste depuis fin décembre sur la Canebière. Il m’a assuré qu’il n’avait jamais eu l’intention, qu’il n’a pas l’intention et qu’il n’aura pas l’intention de le faire. Il m’a dit: "Je veux aller chercher la Champions League. Je veux la coupe avec les grandes oreilles". Moi aussi, ça tombe bien."

Reste à savoir comment le milliardaire de 67 ans entend s’y prendre pour grimper sur le toit de l’Europe, alors que son équipe a été sortie sans gloire dès la phase de poules cette saison. "Il faut s’en donner les moyens. S’il veut réussir, il n’a pas le choix, tranche Payan, natif de Marseille et fervent supporter de l’OM. Moi, je ne suis pas là pour dire à McCourt ce qu’il doit faire. Ce que je veux, c’est qu’il calme la crise. Cette situation d’affrontement avec les supporters n’était pas acceptable. Il me dit qu’il veut des résultats. Pour en avoir, ce n’est pas compliqué, il faut mettre les moyens. A budget constant, ça ne marche pas. Donc il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses."