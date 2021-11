OM-Metz: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

La 13e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche midi avec un duel entre l'OM et le FC Metz, au Vélodrome (13h). Un match à suivre sur Amazon Prime Video et à la radio sur RMC.

C’est un horaire inhabituel pour l’OM. Plutôt habitués à jouer en soirée, les Marseillais ont rendez-vous ce dimanche au Vélodrome pour y défier le FC Metz, à 13h, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Amazon Prime Video, à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport. Sur une série de six matchs sans défaite, Dimitri Payet et ses coéquipiers ont l’occasion de passer provisoirement à la deuxième place au classement. Un succès leur permettrait de revenir à neuf longueurs du leader parisien, et de conclure sur une bonne note une semaine démarrée par un nul frustrant face à la Lazio Rome (2-2) en phase de groupes de la Ligue Europa.

L'OM privé de Kamara

Ils devront pour cela se débrouiller sans Boubacar Kamara, suspendu pour cette rencontre, au même titre que Jorge Sampaoli. En face, Metz est dans l’obligation de prendre des points. Avec une seule victoire au compteur cette saison (2-1 à Brest le 26 septembre), l’équipe de Frédéric Antonetti pointe à une inquiétante 19e place. "On est en quête d’un déclic, ça peut basculer. On fait des erreurs, c’est certain. On n’est pas en réussite en ce début de championnat. Il y a aussi des buts à la dernière minute", a expliqué cette semaine le coach messin, qui peut compter sur un groupe presque au complet ce week-end.

Seuls Manuel Cabit et Sikou Niakaté, blessés, manquent à l’appel. Farid Boulaya, auteur d'un superbe but face à Saint-Etienne (1-1) il y a une semaine, devrait être reconduit en soutien de Nicolas De Préville. Côté marseillais, Arkadiusz Milik est attendu en pointe.