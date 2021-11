OM: Bamba Dieng, les dessous d’un nouveau contrat marseillais

Révélation de ce début de saison avec l’OM, l’attaquant sénégalais Bamba Dieng (21 ans) va signer un nouveau contrat dans les prochains jours. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation. Explications.

"On a eu des discussions, on a trouvé un terrain d’entente, je devrais signer dans les prochains jours." Révélation olympienne de ce début de saison, Bamba Dieng ne s’en est pas caché vendredi en conférence de presse. Déjà auteur de trois buts en 10 apparitions en Ligue 1, le jeune attaquant sénégalais de l’OM (21 ans) s’apprête à apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le club marseillais même s'il reste encore des détails à régler. Mais attention, il ne s’agit pas d’une prolongation de contrat. Selon nos informations, Bamba Dieng sera toujours lié à l’OM jusqu’en 2024. L’attaquant et ses représentants ont tout de même logiquement obtenu une revalorisation salariale.

Le jeune joueur avait un contrat qui évidemment ne correspondait pas à son nouveau statut avec des revenus de 4.000 euros bruts sur cette saison puis 5.000, puis 6.000 sur les deux saisons à venir, sans compter tout de même des bonus selon le nombre de matchs joués.

Il pourrait prolonger en fin de saison

Dieng est sur le point d’obtenir une revalorisation intéressante de son salaire liée également à ses performances (matchs joués et buts marqués). Cette revalorisation le satisfait pleinement pour l’instant, même si elle n’atteint pas encore le niveau de certains joueurs avec lesquels il est désormais en concurrence (Konrad de la Fuente, Luis Henrique…).

Le deal avec le club porte sur une revalorisation immédiate pour placer Dieng a un niveau intermédiaire par rapport à ces joueurs, avant de faire un point en fin de saison et d’envisager alors une prolongation et une nouvelle augmentation selon sa saison 2021-2022. L’OM, sous contrôle de la DNCG, ne pouvait pas se permettre de trop grandes dépenses, même sur ce dossier. Une solution intelligente a donc été trouvée.

De la même manière que certains de ses coéquipiers avaient accepté de reporter une partie de leurs revenus pour permettre l’arrivée d’Amine Harit, Bamba Dieng et ses représentants ont compris la situation et n’ont pas voulu se montrer insistants dans cette négociation salariale. Le but étant avant tout que Bamba Dieng puisse se concentrer sur le sportif.

La revalorisation actuelle permet au joueur de se sentir "très content" comme il l’a dit en conférence de presse et bien considéré par le club qui lui a donné sa chance. Les deux parties se reverront donc en fin de saison pour faire un point et alors envisager une éventuelle prolongation, en phase avec la saison de Dieng. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Et surtout motivant pour le jeune joueur olympien.