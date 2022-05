OM: "Milik est un bon joueur, mais pas un grand joueur", juge Rothen

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, mardi, Jérôme Rothen a défendu l'idée qu'Arek Milik (OM) n'est pas un grand attaquant mais simplement un bon joueur. Il le considère néanmoins capable de marquer lors de grands rendez-vous.

"Non, ce n'est pas un joueur de petits matchs", a nuancé d'entrée Jérôme Rothen avant d'exposer son avis sur le niveau d'Arkadiusz Milik. Après la défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais, le consultant RMC Sport en est toutefois convaincu: l'attaquant polonais de 28 ans n'est selon lui pas un joueur de classe internationale. "C'est un bon joueur, sa carrière le montre. Mais ce n'est pas la catégorie des grands attaquants ou des grands joueurs", a déclaré mardi l'ancien international français dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Milik reste capable, vu le joueur qu'il est, de marquer lors de grands rendez-vous même si cela ne s'est pas vérifié cette année. Si je te dis aujourd'hui que ce n'est qu'un joueur de petits matchs, c'est que j'ai la certitude qu'il ne marquera pas contre Feyenoord (jeudi en demi-finale retour de Conference League, ndlr)", a-t-il développé. Or, ce n'est pas le cas.

"Sampaoli a vu avant tout le monde que Milik n'est pas dans la catégorie des grands"

Pour autant, Jérôme Rothen estime que les performances de l'avant-centre (sept buts en championnat, quatre en Ligue Europa, quatre en Conference League) ne sont pas en adéquation avec son poids sportif et financier dans le onze: "Quand t'as un joueur qui gagne autant et a ce statut, tu t'attends à ce qu'il te fasse gagner les matchs. (...) J'ai eu l'occasion d'être dans des équipes où j'avais un rôle important. Si je n'étais pas décisif lors des grands matchs, on pouvait me tomber dessus. Cela me paraît logique. (...) Lui, après Lyon, tu peux te poser des questions".

Tout en prenant soin de souligner qu'il n'y a "pas deux Milik" à l'OM, où d'après lui aucun autre attaquant ne tient la "comparaison", Jérôme Rothen constate que Jorge Sampaoli partage sans doute le même avis que lui. "Sampaoli fait parfois sans Milik. Il a bien vu avant tout le monde que Milik n'est pas dans la catégorie des grands joueurs", conclut-il, considérant que ce rôle d'élément indispensable de l'équipe est en revanche "totalement" assumé par Dimitri Payet.