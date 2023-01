OM-Monaco: Malinovskyi s'excuse auprès des Ukrainiens pour avoir salué Golovin

L'international ukrainien de l'OM, Ruslan Malinovskyi, a été critiqué par de nombreux compatriotes pour avoir salué le milieu offensif russe Aleksandr Golovin lors du nul contre Monaco (1-1), samedi en Ligue 1.

En pleine guerre en Ukraine, cette accolade ne passe pas. Le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi a présenté ses excuses pour avoir salué son adversaire international russe Aleksandr Golovin au terme du match disputé dimanche soir entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco (1-1) en Ligue 1. Ce geste, réalisé après le coup de sifflet final quand tous les acteurs se serraient la main, a suscité l'ire de nombreux internautes ukrainiens.

"Dans un sport individuel, je n'irais pas jouer contre un Russe"

"Je tiens à m'excuser auprès des Ukrainiens, a regretté Ruslan Malinovskyi dans un texte publié sur Instagram. Je comprends qu'il aurait mieux valu que je l'évite, mais il se trouve qu'il est venu vers moi pour me saluer. Après un match, tous les joueurs se serrent la main et je l'ai mécaniquement fait. Je comprends à quel point c'est important pour vous".

"Dans un sport individuel, je n'irais même pas jouer contre un athlète russe. Je soutiens pleinement la disqualification des Russes des compétitions internationales. Gloire à l'Ukraine", a aussi écrit l'ancien joueur de l'Atalanta, qui malgré tout déplore les "insultes" et les remises en cause de son attachement à son pays face à la Russie.

Ruslan Malinovskyi, 29 ans, compte 51 sélections avec l'équipe nationale d'Ukraine. Il s'est engagé cet hiver avec l'OM dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat en fin de saison.

À la Commanderie dans la foulée de son arrivée à Marseille, Malinovskyi avait rencontré plusieurs familles ukrainiennes réfugiées en France au début du conflit avec la Russie. "C'était un geste très important et j'ai été heureux de voir ces gens, avait-il commenté. Je peux donner un peu de joie pour une heure, une journée. Et on peut montrer qu'on est Ukrainiens, forts et qu'on doit rester forts ensemble".