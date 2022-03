OM-Monaco: Sampaoli assure comprendre la colère des supporters après la bronca du Vélodrome

La défaite de l’OM face à Monaco, ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-1), a été marqué par la gronde du Vélodrome. La fin de match a notamment été accompagnée de chants hostiles. Un mécontentement que comprend Jorge Sampaoli, le coach olympien, lui-même ciblé.

"Mouille le maillot ou casse-toi!" Le message est très clair. Les supporters de l’OM l’ont fait passer à leurs joueurs après leur défaite face à Monaco, ce dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-1). Malgré une prestation plutôt convaincante en première période, les Marseillais se sont inclinés au Vélodrome face à l’ASM. De quoi se mettre en danger dans la course au podium. Après ce revers à domicile, le club phocéen occupe désormais la 3e place du classement, avec 1 point d’avance sur Rennes et 3 points sur Strasbourg.

Une situation qui ne plait pas du tout à son public le plus fervent. "C’est tout à fait normal de la part des supporters, ils veulent que l’équipe gagne, a relativisé Jorge Sampaoli en conférence de presse. Nous avons essayé de tous les côtés. Ce n’est pas un problème de manque de volonté mais plutôt un problème de précision, notamment dans nos attaques. Et un manque de chance aussi."

"Jouer tous les matchs comme des finales"

Le coach argentin, visé samedi par une lettre des Dodger's, regrette d’ailleurs que son équipe n’ait pas réussi à faire la différence avant la pause, alors qu’elle maîtrisait son sujet face à l’ASM: "En première mi-temps, on a été meilleurs. Il nous a manqué du tranchant mais la domination était totale. En deuxième mi-temps, on a été présents lors des quinze premières minutes. Après, il y a eu de mauvais choix. L’intention était là mais c’était un peu plus désordonné. Il nous a manqué de la précision. Monaco a été difficile à jouer, ils ont de très bons éléments offensifs."

Lors de la prochaine journée, l’OM se rendra à Brest (dimanche à 20h45). Avec l’obligation de faire un résultat. "Nous avons vraiment besoin de gagner les prochains matchs, reconnaît Sampaoli. Il va falloir jouer toutes ces rencontres comme nous avons joué lors de la première phase du championnat. Il va falloir jouer tous les matchs comme des finales à partir de maintenant (…) Et il faut que nous soyons beaucoup plus décisifs dans la finition".