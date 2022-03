OM: "Un entraîneur sans ligne de conduite cohérente", les Dodger's taclent Sampaoli

Dans une lettre publiée ce samedi, les Dodger’s, l’un des groupes de supporters de l’OM, critiquent vivement l’entraîneur olympien Jorge Sampaoli. Ils reprochent notamment au coach argentin ses choix tactiques et la gestion de certains joueurs.

"Malgré des résultats probants et des objectifs toujours réalisables, de nombreuses questions continuent de polluer le quotidien de l’Olympique de Marseille. Elle concerne évidemment la gestion humaine et sportive de J. Sampaoli". Les Dodger’s, groupe de supporters de l’OM, n’y vont pas avec le dos de la cuillère pour dire ce qu’ils pensent de leur entraîneur.

"Toutes les figures géométriques y sont passées"

Ils commencent par reprocher au coach argentin le manque de continuité dans ses compositions d’équipe, "les changements incessants de la part de l’Argentin d’un match à l’autre, quel que soit le résultat". "On peut comprendre la frustration et l’amertume des joueurs, soumis à l’humeur, aux désirs et aux choix d’un entraîneur sans ligne de conduite cohérente", dénonce la lettre publiée ce samedi sur les réseaux sociaux.

"Trois défenseurs, puis quatre, milieu à trois, à quatre, à cinq, à plat, en losange, énumèrent les supporters, en référence aux très nombreux schémas choisis depuis le début de saison. Toutes les figures géométriques y sont passées. Quel crédit accorder à un technicien qui aligne un joueur sur l’aile gauche de l’attaque avant de le titulariser arrière droit le match suivant?"

"Le cas Milik interpelle tous les supporters de l'OM"

Outre les choix de Sampaoli, les Dodger’s s’en prennent également à sa gestion de certains joueurs. "Le traitement de Mandanda est injuste et irrespectueux envers le joueur et surtout envers l’homme, estiment-ils, ajoutant que "sa sortie de l’équipe ne repose sur aucune logique sportive". Pour rappel, le totémique gardien marseillais n’a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison, laissant sa place à Pau Lopez.

"Le cas Milik interpelle tous les supporters de l’OM, poursuivent-ils. Jamais, depuis près de 10 ans, notre club n’a eu dans son effectif, un tel joueur". Pour rappel, l’attaquant polonais, auteur de 16 buts depuis son retour de blessure fin septembre, n’est pas toujours titulaire malgré son rendement.

"Une sorte de Canada Dry de Bielsa"

Il est également reproché au coach sa comparaison avec un certain ancien entraîneur argentin passé par le banc de l’OM: "Sampaoli est arrivé avec, accrochée sur le dos, la pancarte de disciple de Marcelo Bielsa". Avant de se lancer dans une drôle de comparaison: "Dans les années 80, une publicité vantait les mérites d’une boisson sans alcool qui ressemblait à une autre, qui elle, en avait vraiment. Sampaoli serait une sorte de Canada Dry de Bielsa. Ça ressemble, mais ça n’en a ni le goût, ni la saveur. Une pâle imitation".

Deuxième de Ligue 1 et engagé en huitièmes de finale de Conference League, l’OM peut encore espérer de belles choses d’ici la fin de saison. C’est d’ailleurs ce que souhaitent de tout cœur les Dodger’s. "Terminer sur le podium du championnat et rêver d’une aventure européenne. Voilà sur quoi l’Olympique de Marseille doit se focaliser".