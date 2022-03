OM-Monaco: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le choc de Ligue 1

Troisième de Ligue 1, l'OM reçoit ce dimanche soir Monaco, 10e, en clôture de la 27e journée. Un match à suivre sur Amazon Prime Video et à la radio sur RMC. Coup d'envoi à 20h45.

Duel d’européens pour conclure la 27e journée de Ligue 1. Au Vélodrome, l’OM accueille l’AS Monaco ce dimanche soir (20h45) avec l’ambition de reprendre la deuxième place du classement récupérée par l’OGC Nice après sa victoire samedi face au PSG (1-0). Ce match entre Marseillais et Monégasques sera à suivre à la télévision sur Amazon Prime Video, à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Ünder malade et absent

Après leur défaite à domicile contre Clermont (2-0) et le nul à Troyes (1-1), les hommes de Jorge Sampaoli ont besoin de reprendre confiance et de retrouver la qualité de jeu qui avait fait leur force lors de la première partie de saison. "C'est un match important, contre une grande équipe qui est préparée pour jouer la Ligue des champions. Ca n'est pas un match décisif, pas la dernière opportunité. Mais on doit gagner et retrouver une équipe convaincante", a insisté le technicien argentin cette semaine.

Privé pour cette rencontre de Cengiz Ünder, malade, il pourrait aligner Arkadiusz Milik à la pointe de l'attaque, avec Gerson et Dimitri Payet en soutien. En face, les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni, 10es de Ligue 1, devront prouver qu'ils sont capables de repartir de l'avant après leur défaite face au FC Nantes, mercredi, en demi-finale de la Coupe de France (2-2, 4-2 tab). Kevin Volland pourrait être associé à Wissam Ben Yedder.