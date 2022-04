OM-Montpellier: Marseille ne tremble pas et reprend la place de dauphin avec autorité

L'Olympique de Marseille a repris à Rennes la deuxième place de la Ligue 1, grâce à son succès contre Montpellier (2-0) dimanche en clôture de la 31e journée.

Un semblant de suspense subsiste en Ligue 1. Au-delà de la course aux places européennes, qui reste l’objectif majeur du club olympien en cette fin de saison, l’enjeu pour l’OM était de gagner face à Montpellier pour se maintenir dauphin du PSG à douze points du club de la capitale. Ce qui donne encore plus de saveur aux retrouvailles prévues entre les deux clubs pour le second Classique de la saison, dimanche prochain. Un succès surprise au Parc des Princes, et les Marseillais se rapprocheraient à neuf points du PSG à six journées de la fin.

Sachant qu’avant cela, l’OM aura peut-être sécurisé sa place en demi-finale de la Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique. Mais avant de se projeter aussi loin, il fallait donc l’emporter. Et ce fut fait, par les joueurs de Sampaoli, qui plus est avec beaucoup de maîtrise et une avance confortable au tableau d'affichage. Si Montpellier a réalisé un match cohérent, ne fermant jamais le jeu, augmentant même son niveau d’agressivité après l’ouverture du score de Bamba Dieng, l’OM a largement dominé la rencontre (62% de possession, 11 tirs, 5 cadrés).

Tout en contrôle

Le pressing haut et constant des Marseillais a empêché le MHSC de développer son jeu dans la moitié de terrain adverse. Bien en place sur le plan tactique, le club phocéen a concédé finalement assez peu de situations très dangereuses dans un match où les occasions réelles se sont fait tout aussi rares. Au sein d’une équipe dont le visage a été remodelé pour répondre aux circonstances, Amine Harit a réalisé une belle prestation, auréolée d’une jolie passe décisive et de quelques gourmandises balle au pied.

En comparaison, Montpellier a manqué de poids offensif devant (2 tirs cadrés), et ce n’est pas l’entrée en jeu de Cabella, à court de forme, qui aura changé la donné. Même les coups de pied arrêtés n'ont rien donné. Rarement inquiété, Marseille a conservé le contrôle du match, gérant son avance au score sans coup férir. Pour ne rien arranger à la situation des visiteurs, Omlin a quitté ses partenaires avant le coup de sifflet final (90e), exclu pour une faute sur Henrique qui se présentait seul face à lui, à la limite de la surface de réparation, après une ouverture de Payet et un contrôle raté de Sakho.

Sans prendre de but au Vélodrome, l'OM a parfaitement conclu cette semaine, avant les deux prochains rendez-vous volcaniques qui attendent les Olympiens, en Grèce puis au Parc des Princes, en Ligue 1. Cette septième victoire toutes compétitions confondues permet à l'OM de prendre ses distances dans la course au podium en Ligue 1. La lutte pour la deuxième place se précise entre Marseille et Rennes. Nice, écrasé à Lens, perd gros en conclusion de cette 31e journée.