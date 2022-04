PSG: qui est Benjamin Nicaise, le nouveau recruteur du club parisien

Le PSG a officialisé plus tôt dans la semaine l'arrivée d'un nouveau recruteur, à savoir Benjamin Nicaise. L'ancien joueur de Nancy, devenu directeur technique du Standard de Liège, a notamment participé à l'arrivée du jeune Daniel Labila, formé à Paris, au sein du club belge l'été dernier.

Paris tient un remplaçant à l'Italien Luca Cattani - parti au Spartak Moscou - au sein de sa cellule de recutement. Et celui-ci se nomme Benjamin Nicaise. Passé par Nancy, Metz ou Amiens au cours de sa carrière professionnelle, l'ancien milieu de terrain a construit sa jeune réputation de recruteur au Standard de Liège. L'homme de 41 ans en était même le directeur technique jusqu'à son arrivée au sein du PSG.

Ancien consultant auprès de la RTBF, Benjamin Nicaise est nommé team manager du Standard en 2017. Une position compliquée dans laquelle il est malmenée, notamment par l'entraîneur d'alors, Ricardo Sa Pinto, qui ne comprend pas véritablement son rôle. Le Français hérite d'une mission compliquée puisqu'il est chargé de réduire la masse salariale du club, alors chiffrée à 38,9 millions d'euros. Deux ans plus tard, il devient directeur du recrutement et est à l'origine, en 2020, de l'arrivée de Philippe Montanier sur le banc du Standard grâce à ses bonnes relations au sein du RC Lens.

Gestion des finances, centre de formation... Les travaux de Nicaise avec le Standard

Solitaire et ne disposant pas d'un réseau tentaculaire, Nicaise fait parfois l'objet de la cible idéale pour les supporters liégeois après les mauvais résultats. "Clivant, je le serai toujours" reconnaissait l'homme de 41 ans l'été dernier dans les colonnes de la DH. "Je ne me mets pas en avant, je parle très peu aux journalistes, je ne fais pas ma promotion sous couvert des contacts que j’ai pu avoir durant ma carrière ou mon après-carrière avec la presse. J’essaie d’être intègre et juste."

Devenu directeur technique du club, il peut se vanter d'avoir réussi à maintenir à flot le club sur le plan sportif tout en ayant drastiquement réduit la masse salariale, estimée entre 16 et 18 millions d'euros. Soit une baisse de moitié en l'espace d'un an et demi. Autre point central de ses réflexions, le Français a réalisé un audit en interne afin de savoir pourquoi il y avait si peu de jeunes issus du centre de formation au sein de l'équipe première. Plusieurs ont depuis été promus au sein de l'équipe première, rajeunissant de fait le groupe.

Un pragmatique au service du PSG

Enfin, une petite phrase loin d'être anodine délivrée lors d'une interview avec la DH l'été dernier devrait intéresser les supporters du PSG sur ce que peut apporter le nouveau recruteur du club : "Parfois, quand on fait un transfert, on peut se dire : ça peut passer. Ici, on ne peut pas se permettre un tel discours. Ca doit passer." Un pragmatisme qui ne peut qu'être intéressant pour venir renforcer l'effectif parisien dans les prochains mois.