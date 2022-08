OM – Nantes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le stade Vélodrome va accueillir l’une des rencontres phares de la journée. L’OM défie Nantes à domicile pour tenter de conserver sa place sur le podium. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Nantes !

Les Nantais ont enchaîné deux matchs nuls face à Angers (0-0) et Lille (1-1). Les Canaris vont devoir trouver une tactique efficace pour briser la défense marseillaise et inscrire des buts. Toutefois, en face, l’OM connaît un bon début de saison avec une victoire contre Reims (4-1) et un nul contre Brest (1-1).

Le mercato estival a permis aux Phocéens de faire venir Alexis Sanchez, une des figures emblématiques de l’Inter Milan. Ce nouvel attaquant va donner une nouvelle force de frappe à l’OM qui doit gagner ce samedi pour ne pas se faire distancer par le PSG. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Nantes !

Regardez le match OM – Nantes ce week-end !

Le match OM – Nantes est diffusé en direct sur la chaîne CANAL+ DÉCALÉ ce samedi 20 août à 21 heures. En ce moment, la série limitée CANAL+, NETFLIX et beIN SPORTS avec engagement 24 mois est au prix de 29, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 40, 99 euros par mois. Dès la souscription, vous accédez aux chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ KIDS et CANAL+ DÉCALÉ. Ainsi, vous pouvez regarder des films et des séries originales ainsi que des documentaires, en direct ou en replay. Par ailleurs, les chaînes beIN SPORTS vous offrent un large panel de compétitions sportives en plus des rencontres de football, de rugby et de boxe diffusées sur les chaînes CANAL+. TV, smartphone, tablette ou PC ? C’est à vous de choisir le support ! Enfin, ne ratez aucune actualité avec la plateforme de journaux Cafeyn incluse dans votre abonnement.

