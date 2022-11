OL – Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’OL reçoit l’OGC Nice au Groupama Stadium pour la quinzième journée de championnat. C’est la dernière occasion pour l’OL de remonter dans le classement, avant la Coupe du Monde. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OL – Nice !

Dimanche dernier, les Gones se sont inclinés face à l’OM (1-0). Désormais à la huitième position, l’OL n’a plus qu’un point d’avance sur leur adversaire du jour. Toutefois, la mi-temps du match aura une saveur toute particulière pour les supporters lyonnais.

Regardez le amtch ! Profitez de l'offre Amazon Craquez pour l'offre Prime Video pour voir le match ! J'en profite

En effet, Karim Benzema présentera son Ballon d’Or au club qui l’a vu grandir. Du côté de Nice, les joueurs de Lucien Favre ont enchaîné deux victoires, contre Lorient (1-2) et Brest (1-0). Le début de saison a été compliqué pour les Niçois, mais ces difficultés sont maintenant derrière eux. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OL – Nice !

Regardez le match OL – Nice ce vendredi !

La chaîne Le Pass Ligue 1 retransmet en streaming le match OL – Nice ce vendredi 11 novembre à 21 heures. L’offre d’abonnement mensuel Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, après 7 jours d’essai gratuit, vous permet de suivre le match en direct, ou en replay. En plus, Thibault Le Rol prend l’antenne avant le coup d’envoi pour la présentation des équipes et des enjeux, avant de laisser la place à l’équipe de commentateurs. Puis, une fois le match terminé, les consultants Prime Video prennent le relais pour analyser la rencontre et les résultats. Pendant le match, l’option “Stadium FX” propose une immersion dans les tribunes. Ainsi, l’ambiance du stade est diffusée chez vous, en direct. Certains matchs sont joués en simultané ? Optez pour le multiplex, présenté par Karim Bennani. Vous pourrez ainsi regarder les meilleurs moments de chaque rencontre.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.