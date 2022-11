PSG – Auxerre : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, assistez au dernier match du PSG et d’Auxerre avant la Coupe du Monde. Pour cette quinzième journée de championnat, les deux clubs se retrouvent sur la pelouse du Parc des Princes. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Auxerre !

Les hommes de Christophe Galtier ont enchaîné les victoires, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions. Cette semaine, le Paris Saint-Germain a vu le retour de Kimpembe et de Messi à l’entraînement.

Toutefois, leur titularisation est incertaine. Désormais premiers du classement avec 38 points, les Parisiens reçoivent l’AJ Auxerre, quinzième avec 13 points. C’est donc une confrontation difficile qui attend l’AJA, face aux tenants du titre, invaincus depuis le début de la saison. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Auxerre !

Regardez le match PSG – Auxerre ce week-end !

Ce dimanche 13 novembre à 13 heures, la chaîne Le Pass Ligue 1 d'Amazon Prime diffuse en direct le match PSG – Auxerre.

