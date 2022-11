Monaco – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La clôture de la quinzième journée de championnat se joue au stade Louis-II. Pour ce dernier match avant la trêve, l’AS Monaco défie l’OM à domicile. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – OM !

L’Olympique de Marseille sort d’une victoire face à l’OL (1-0) et reprend la quatrième place du classement, avec 27 points. Toutefois, les Phocéens sont au coude à coude avec Monaco et Lorient, qui ont eux aussi 27 points, avec 8 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites.

Ce déplacement est donc capital pour l’OM, pour se relancer dans la course à l’Europe. En face, les Monégasques ont montré de bonnes capacités techniques et offensives contre Toulouse (0-2). Ce dimanche, Monaco va tout faire pour remonter dans le tableau, sous le regard de Benoît Bastien. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – OM !

Ce dimanche 13 novembre à 20 heures 45, le match Monaco – OM est diffusé en streaming sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous retrouvez Thibault Le Rol avant la rencontre, pour la présentation du match, puis le coup d’envoi en direct, en souscrivant l’offre d’abonnement mensuel Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois. En plus, vous profitez de 7 jours d’essai gratuit ! Amazon Prime propose également une offre saison au prix de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Mais attention, ce prix canon n’est valable que jusqu’au 22 novembre. Une fois inscrit, vous pouvez regarder 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats, les émissions d’avant et après match, mais aussi les bonus et les temps forts. Vous ne pouvez pas assister en direct à la rencontre ? Pas de panique ! Vous avez sept jours pour la voir en replay.

