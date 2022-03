OM: négociations pour résilier le contrat d’Alvaro Gonzalez

INFO RMC SPORT - Très rarement utilisé par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez ne devrait plus évoluer sous le maillot de l’OM selon nos informations. L’entraîneur argentin ne souhaite pas réintégrer le défenseur, reparti en Espagne ces derniers jours.

Sauf improbable retournement de situation, Alvaro Gonzalez ne devrait plus rejouer sous les couleurs de l’OM. Selon nos informations, Jorge Sampaoli a confirmé en interne son souhait de ne pas le réintégrer au groupe professionnel. L’absence de Leonardo Balerdi et le risque de manquer de défenseurs centraux sur cette fin de saison n’y changeront rien. L’entraîneur argentin ne compte pas sur Álvaro et préfère voir l’Espagnol loin de son groupe de joueurs.



On se dirige donc vers une rupture pure et simple de contrat. La direction du club et les représentants du joueur sont effectivement en train de négocier les indemnités qui peuvent revenir à l’ancien joueur de Villarreal, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024 (il avait été prolongé au printemps dernier, alors que Jorge Sampaoli était déjà l’entraîneur).

Álvaro a compris qu’il était devenu indésirable

Álvaro, qui ne voulait pas quitter un club et une ville qu’il apprécie grandement, mais qui a fini par comprendre que la situation ne pouvait plus durer si son entraîneur ne compte pas sur lui, est toujours en Espagne. Si les négociations n’aboutissent pas, il se tiendrait prêt à revenir sur Marseille pour demander à s’entraîner. Cette perspective de rupture de contrat est évidemment soumise à un accord économique entre toutes les parties.

Ce jeudi, Jorge Sampaoli sera en conférence de presse, avant le déplacement à Saint-Etienne samedi (21h) lors de la 30e journée de Ligue 1, et pourra peut-être donner son point de vue sur le cas Álvaro.